Andalucía cierra la pesquería de la coquina en el caladero Mediterráneo al alcanzar el umbral máximo de capturas

Archivo - Ejemplar de coquina guarrera en imagen de archivo. - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha dispuesto el cierre de la pesquería de la coquina -- Donax trunculus -- en el caladero del litoral mediterráneo andaluz, según la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andlucía (BOJA).

La medida se ha adoptado tras constatar que, de acuerdo con los datos del sistema electrónico de remisión de notas de venta (Idapes) procedentes de las lonjas del litoral mediterráneo de la comunidad, la captura total acumulada desde el inicio de la campaña ha alcanzado las 25 toneladas, que es el límite biológico seguro establecido en el plan de gestión para esta pesquería.

La coquina, un molusco bivalvo de elevada importancia socioeconómica para el sector marisquero andaluz y especie objetivo de la pesca con rastros o dragas mecanizadas, se considera explotada de forma sostenible cuando las capturas totales no superan ese límite anual, según el artículo único de la Orden de 24 de julio de 2024 que modifica el plan de gestión de 2014.

La resolución establece que, a partir de las 00,00 horas del 14 de enero de 2026, queda prohibida la captura, mantenimiento a bordo, trasbordo, desembarque y comercialización de la especie coquina procedente del caladero Mediterráneo.

Además, la norma indica que los ejemplares capturados de forma accidental deberán ser devueltos inmediatamente al mar, y que el incumplimiento de estas obligaciones será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 1/2002, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, y la Ley 3/2001, de pesca de la Junta de Andalucía.

La decisión se enmarca en las medidas de gestión para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos, que determinan la necesidad de cerrar automáticamente la pesquería cuando se alcanza el umbral de capturas fijado por normativa.