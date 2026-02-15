Andalucía cierra su tercer fin de semana consecutivo sin fallecidos en sus carreteras interurbanas

Archivo - Una gran cantidad de camiones han realizado una marcha lenta por la carretera S-30, como señal de protesta por sus malas condiciones laborales a 17 de marzo del 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra por tercera semana consecutiva el fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 13 de febrero, y las 20,00 horas de este domingo, día 15, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance de accidentes difundido por el centro de gestión de tráfico del suroeste (Sevilla), que incluye todos los siniestros mortales ocurridos en las carreteras interurbanas de la comunidad en la franja horaria mencionada, no recoge accidente alguno con fallecidos en la región.

Al margen del balance ofrecido por la DGT, cabe matizar que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado acerca del fallecimiento de un ciclista de 55 años a las 13,15 horas del sábado, 14 de febrero, tras sufrir un atropello en la carretera A-312 en la altura del municipio jiennense de Arquillos.

Según han apuntado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, activaron a sanitarios, a Guardia Civil y a Policía Local tras ser conocedores del suceso.

En contexto, las citadas fuentes han asegurado que las dotaciones sanitarias les solicitaron la activación del protocolo por muerte judicial por el deceso del hombre de 55 años.