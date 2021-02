Andalucía cierra el tercer fin de semana sin movilidad interprovincial con dos muertos en las carreteras

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este fin de semana, el tercero sin movilidad entre provincias tras entrar en vigor esta medida el domingo 17 de enero, con dos fallecidos y un herido leve por accidentes de circulación en las carreteras de la región contabilizados por la Dirección General de Tráfico (DGT), según el balance de la entidad, que abarca desde las 15,00 horas del viernes hasta las 20,00 horas de este domingo, recogido por Europa Press.

El primer siniestro se ha producido sobre las 22,20 horas del viernes, cuando un motorista ha chocado con un turismo en la autovía A-7 en la localidad gaditana de Los Barrios a la altura del kilómetro 109,5 y ha fallecido.

El segundo, este domingo en el término municipal de Almonte (Huelva), donde dos motoristas han chocado en el kilómetro 13,3 de la carretera A-483 en su confluencia con la A-484 sobre las 12,50 horas, uno de ellos ha resultado herido y el otro ha muerto.

El fin de semana del 18 de enero se registraron dos muertos en dos accidentes de tráfico, ambos en la provincia de Almería y motoristas, pero tanto el fin de semana del 24 como el del 31 no se han contabilizado.

La Junta de Andalucía decidió el 15 de enero el cierre perimetral de cada una de las ocho provincias, de manera que no la población no se puede mover entre ellas, salvo causas justificadas, mientras que también ha ido cerrando municipios progresivamente hasta la situación actual, en que hay 551 municipios cuyos habitantes no pueden salir, salvo causas justificadas.