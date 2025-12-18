Andalucía contaba con 373.100 personas en edad laboral con discapacidad en 2024, según el IECA

Archivo - Una persona con discapacidad empleada en uno de los centros de la Orden de San Juan de Dios en imagen de archivo. - ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de personas en edad laboral con discapacidad en 2024 era de 373.100 en Andalucía, según se desprende de la actividad estadística 'El Empleo de las Personas con Discapacidad' publicada este martes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), lo que supone un 2,4% menos que en 2023. Este colectivo representaba un 6,6% de la población de 16 a 64 años, del cual un 57,7% eran hombres y un 42,3% mujeres.

La tasa de actividad de las personas con discapacidad en Andalucía ha pasado del 29,2% en 2023 al 31,5% en 2024, disminuyendo la distancia con la tasa de actividad de las no discapacitadas ya que en 2023 era del 75,3% y en 2024, se situaba en el 74,9%. Por sexo, la tasa de actividad de los hombres con discapacidad era del 31,6% y la de las mujeres del 31,4%, tras subir en un año 4,2 puntos porcentuales en las mujeres y 0,9 en los hombres.

El 24,1% de la población con discapacidad en Andalucía era ocupada, frente al 28,9% en España, aumentando dicho porcentaje respecto a 2023 en 3,5 puntos porcentuales. Para los hombres la tasa de empleo era del 24,3% y para las mujeres del 23,9%, de manera que en un año en las mujeres ha subido la tasa en 5,8 puntos porcentuales y en los hombres 1,9 puntos. El 82,7% de estos ocupados pertenecían al sector servicios, frente al 76,7% de los no discapacitados.

La tasa de paro de las personas con discapacidad en Andalucía disminuye 6,1 puntos, situándose en el 23,4%, 7,0 puntos porcentuales mayor que la de las personas sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad bajó 9,6 puntos alcanzando el 23,8%, y el de los hombres bajó 3,9 puntos alcanzando el 23,1%.

La tasa de salarización de las personas con discapacidad fue del 89,4% (siendo la de España del 90,7%). De ellos, el 28,8% eran asalariados públicos, porcentaje mayor que en los asalariados sin discapacidad que era del 22,1%.

El porcentaje de asalariados con discapacidad que tenían contrato indefinido fue del 78,8%, superior a 2023 que era del 76,9%, e inferior al porcentaje de contratación indefinida que presentaban los asalariados sin discapacidad de Andalucía que fue del 79,7%.

El porcentaje de ocupados con discapacidad que trabajaban a jornada completa era del 82,0% y el de las personas sin discapacidad del 86,7%.

Del total de ocupados con discapacidad que cotizaban a la Seguridad Social en 2024, el 83,5% lo hacía en centros ordinarios (56.600 personas) y el resto en centros especiales de empleo (11.200 personas). De los primeros, el 26,3% tuvo algún tipo de deducción en las cotizaciones.

El 26,3% de los asalariados con discapacidad que trabajaban en centros ordinarios fueron contratados mediante contratos específicos de discapacidad.

El 72,4% de las personas con discapacidad en edad laboral percibieron alguna prestación, de ellas el 82,7% era una prestación derivada de la incapacidad. De todos los discapacitados andaluces que percibían prestación derivada de incapacidad, el 19,2% permanecían activos.