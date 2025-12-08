Andalucía contabiliza 10 muertes en accidentes de tráfico en el fin de semana del puente de la Inmaculada

Archivo - Circulación en el Km 17 de la autovía A4 en la segunda fase de la operación salida por Navidad de la DGT, a 30 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha contabilizado 10 fallecidos en los siete accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas durante el fin de semana del puente de la Inmaculada, según recoge el balance provisional de la operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) por estas festividades, con datos recogidos entre las 15,00 horas del viernes, día 5, hasta las 20,00 horas de este lunes, día 8 de diciembre.

En este balance se contabilizan también siete heridos graves y cuatro leves.

En los datos consultados por Europa Press figura un primer siniestro mortal a las 23,10 horas del viernes 5 de diciembre en el kilómetro 66,5 de la carretera A-44, en el término municipal de Campillo de Arenas (Jaén). El accidente consistió en la salida de calzada con choque u "otro tipo de choque por la izquierda" de una furgoneta, que se saldó con un fallecido de 27 años y un herido grave de 20, que tuvo que ser evacuado al hospital.

El segundo accidente de tráfico se produjo en torno a las 01,40 horas del sábado 6 en el kilómetro 5,4 de la vía SE-9020, a su paso por el municipio sevillano de Utrera. Este siniestro consistió en la colisión lateral de dos furgonetas con el resultado de un fallecido, un hombre de 51 años. El accidente se produjo cuando la víctima circulaba por la carretera SE-9020 y, por causas que se investigan, se ha precipitado a un cauce de agua junto a la vía a la altura de una curva conocida como Los Chapatales.

El tercer siniestro mortal se registró sobre las 8,10 horas del sábado en el kilómetro 56,6 de la autovía A-402, en la localidad de Alcaucín (Málaga). Se trató de un choque frontal entre una furgoneta y un turismo, que se saldó con un muerto y un herido leve. Los sanitarios evacuaron a un hombre de 47 años herido a un centro sanitario. La dotación de Vélez-Málaga del Consorcio Provincial de Bomberos tuvo que excarcelar el cuerpo.

El sábado también se contabilizó una muerte por accidente de tráfico en Porcuna (Jaén), concretamente en el km 32,4 de la A-306, entorno a las 21,40 horas. Se trató de un choque de un turismo contra un olivo tras salirse de la carretera y que provocó la muerte de dos de sus ocupantes.

El quinto siniestro mortal fue a las 23,50 horas del sábado, en el kilómetro 108,4 de la A-92, a su paso por Estepa (Sevilla). En este accidente, dos personas han muerto en una colisión múltiple y otros cuatro afectados --dos heridos grave y dos leves-- han sido evacuados al hospital de La Merced de Osuna.

Los dos últimos accidentes mortales fueron este domingo, día 7, en dos localidades malagueñas, concretamente, en Ronda y Marbella. El siniestro de Ronda aconteció a las 02,55 horas de la madrugada en la carretera A-7377, con una salida de calzada "con vuelco por derecha" de un vehículo ha ocasionado la muerte de uno de sus ocupantes, junto con tres heridos graves, evacuados al hospital de la Serranía de Ronda y al Carlos Haya de Málaga.

En el caso del accidente de Marbella, se registró a las 7,05 horas en la vía A-7, en el kilómetro 105, que se ha saldó con dos fallecidos, un herido grave y otro leve, cuando el balance inicial apuntaba un solo fallecido, un joven de 30 años, así como otros tres heridos, dos de ellos de gravedad.