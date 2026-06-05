Andalucía contabiliza cinco asesinatos machistas en 2026 tras confirmarse el caso de Málaga capital

Traslado de uno de los dos cadáveres hallados en Málaga capital en lo que se investiga como un crimen machista. A 05 de junio de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de cinco asesinatos por violencia machista tras confirmarse el caso de la mujer de 51 años de Málaga capital, presuntamente asesinada por su pareja, de 56 años, con un arma de fuego. Con este asesinato, la provincia malagueña registra su segunda víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido en Alhaurín el Grande el pasado mes de enero.

El Ministerio de Igualdad ha condenado este viernes en una nota de prensa el presunto feminicidio por violencia de género en el que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 24 en 2026 y a 1.365 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado su "más enérgica condena" ante el último asesinato machista registrado en la comunidad autónoma, el de una mujer de 51 años en Málaga, que eleva a cinco las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas en Andalucía y a 24 en España desde inicios del año.

Tras trasladar su pésame y "absoluta solidaridad" a la familia y amigos de la víctima, Fernández ha hecho un llamamiento "urgente a todo el entorno de las víctimas para sacar la violencia de género del ámbito privado", y ha insistido en que "no se puede normalizar el maltrato ni tolerar actitudes cómplices dentro de los hogares". En este sentido, ha remarcado la "necesidad de romper con el silencio, para que cambiase de bando la vergüenza", instando a que el peso del reproche social recaiga de forma exclusiva sobre el agresor y nunca sobre la mujer que sufre el maltrato.

Asimismo, el delegado ha incidido en la continuidad de esta lacra en la sociedad requiere una "implicación a todas las administraciones, instituciones y de la sociedad civil conformando un frente unido para combatir la violencia de género y a quienes la blanquean o niegan". "Cada mujer asesinada, cada mujer que sufre violencia es una derrota de nuestra democracia", ha remarcado, y "su lucha es una prioridad absoluta del Estado, que debe aislarse de cualquier tipo de debate o partidismo político", por lo que ha garantizado que el Gobierno de España continuará desplegando "todas las herramientas del Estado de Derecho para erradicarla".