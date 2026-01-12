Andalucía suma dos asesinatos machistas en menos de dos semanas de 2026 tras confirmarse el caso de Olvera (Cádiz)

Archivo - Número 016 contra la Violencia de Género. - IGUALDAD - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza dos asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 58 años en la localidad gaditana de Olvera.

El Ministerio ha elevado a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.344 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con dos casos. Le sigue Canarias con uno.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 58 años, asesinada presuntamente por su cónyuge de 60 años y que se encuentra detenido.

Al respecto de este suceso, el cadáver de la mujer fue hallado el pasado domingo tras recibir la Guardia Civil un aviso del Servicio de Emergencias 112, confirmando los hechos y localizando a su cónyuge.

El matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.

QUESADA, CASO ANTERIOR

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén), y esta segunda en Olvera (Cádiz).

Así, el pasado miércoles 7 de enero, Andalucía contabilizaba una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año de 2026, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.