El detenido como presunto autor de la muerte de la mujer en Olvera (Cádiz) pasará este martes a disposición a judicial

Un agente traslada hasta un vehículo de la Guardia Civil al detenido como presunto autor de una mujer en Olvera. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El detenido como presunto autor de la muerte de una mujer de 58 años en su domicilio de Olvera (Cádiz), en la madrugada de este domingo 11 de enero, pasará este martes a disposición judicial, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Cabe recordar que el detenido es un hombre de 60 años, cónyuge de la mujer fallecida con el que estaba conviviendo en su domicilio, que fue detenido por la Guardia Civil tras recibir aviso del Servicio de Emergencias 112, personarse una patrulla en el lugar de los hechos y localizar y detener al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha señalado en este sentido este lunes que se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Cádiz, que, de confirmarse, elevaría a tres las asesinadas este año por violencia de género y a 1.344 desde 2003.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de la localidad, situado en la Sierra de Cádiz, ha expresado, en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook, su "profundo pesar" por la pérdida y ha trasladado su pésame a los familiares y personas allegadas de la víctima. Además, ha pedido "respeto y prudencia mientras los hechos están siendo investigados por las autoridades competentes".