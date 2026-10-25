Andalucía contabiliza tres fallecidos en accidentes en sus carreteras interurbanas durante el fin de semana

Archivo - Carretera en Andalucía - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado tres fallecimientos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas durante este fin de semana. En concreto, en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, 23 de octubre, y las 20,00 horas de este domingo, 25 de octubre, según consta en el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultado por Europa Press.

El primero de los sucesos tuvo lugar este sábado, 24 de octubre, cuando un hombre de 76 años fallecía tras sufrir una indisposición y caer de su bicicleta mientras circulaba por la A-6050 en Jaén.

El suceso tuvo lugar sobre las 15,45 horas en el kilómetro 2,850. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los sanitarios, Guardia Civil, mantenimiento de la vía y Policía Local.

El segundo siniestro mortal de tráfico contabilizado por la DGT se ha registrado este sábado, 24 de octubre, cuando una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos en el término municipal de Alhaurín el Grande (Málaga).

El accidente ha ocurrido poco después de las 17,30 horas entre el kilómetro 10 o 12 de la A-404, han indicado desde la Jefatura Provincial de Tráfico. Los testigos, según 112, han explicado en sus avisos que había varios heridos y que podía haber personas atrapadas en los vehículos.

Finalmente, el tercero de los incidentes ha tenido lugar este domingo, 25 de octubre, cuando un hombre de 43 años ha fallecido en la madrugada en un atropello ocurrido en la A-339 a su paso por el municipio Priego de Córdoba (Córdoba).

El teléfono 112 recibió minutos antes de las 5,30 horas una llamada en la que un ciudadano informaba de un atropello a un varón ocurrido en el kilómetro 28 de la carretera A-339 (sentido Almedinilla).