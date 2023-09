Por Andalucía cree que la Junta "no está a la altura" para el "papel fundamental" que debe jugar Andalucía en España

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado este miércoles que la región no cuenta actualmente con un gobierno "que esté a la altura" del "papel fundamental" que, en su opinión, debe jugar la comunidad autónoma en la interlocución de éstas con el Estado español.

Así lo ha venido a trasladar Inmaculada Nieto en una rueda de prensa en el Parlamento en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las propuestas que los partidos nacionalistas vascos y catalanes han ido planteando en los últimos días de cara a su posible apoyo a una hipotética nueva investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno.

La portavoz de Por Andalucía ha sostenido que "las posiciones que han marcado las derechas, tanto vasca como catalana, no son nuevas", y "siempre ha habido esa tensión entre la derecha centralista y la periférica", pero Andalucía tiene "el honor y el orgullo de haber torcido" desde esta comunidad el "guión" de esas derechas, "a través de las movilizaciones del 4 de diciembre (de 1977) y del referéndum del 28 de febrero" de 1980.

"Fue la izquierda andaluza la que frustró esas aspiraciones de las derechas del norte, de las derechas periféricas y también de las derechas centralistas, de haber situado a Andalucía y a otros territorios en un orden inferior a esas comunidades autónomas", ha sostenido en esa línea Inmaculada Nieto.

Tras ello, ha agregado que "la propuesta a futuro es la federalidad, el modelo de Estado federal perfeccionando el Estado de las comunidades autónomas", y ha defendido que "no hay sobre la mesa nada que no lleve sobre la mesa mucho tiempo".

No obstante, la representante de Por Andalucía y de IU ha apostillado que "lo que sí nos preocupa es que Andalucía no juegue en ese contexto de interlocución a nivel de Estado el papel que debe jugar, que es un papel fundamental no sólo por ser la más extensa o la más poblada, sino precisamente por ese acervo que acumulamos y esa autoridad moral que nos da haber sido un territorio que puso mucha cordura, mucha razón y ayudó a fijar, y de qué manera, las bases de una distribución territorial del poder que no nos convirtiera en pueblos, comunidades, territorios de segunda categoría".

"Para que Andalucía juegue ese papel, que es el que históricamente le toca, debiera haberle tocado" el contexto actual "con un gobierno que efectivamente se creyera ese potencial" de la comunidad "y ese despliegue de su Estatuto y esa toma de posiciones con el resto de territorios", ha afirmado Inmaculada Nieto, quien ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "no tiene esa lectura de altura del papel de Andalucía, ni a la interna, ni en lo que puede hacer por ella desarrollando nuestro Estatuto, ni a la externa en un contexto estatal que no vaya de frentismo, sino que vaya de liderazgo que se traduzca en propuestas políticas solventes, para lo cual Andalucía desde luego tiene acervo y capacidad", según ha insistido.

PORTAVOCÍAS DE SUMAR

De igual modo, a preguntas de los periodistas sobre los perfiles elegidos por Sumar para las portavocías de su grupo en el Congreso de los Diputados, entre los que no hay ningún representante de IU ni de origen andaluz, Inmaculada Nieto ha comentado que ella sabe "bien lo difícil que es echar a andar un grupo parlamentario", y máxime que "sea plural y en el que se le dé acomodo y satisfacción al despliegue del trabajo que legítimamente quiere hacer cada organización que lo conforma cuando son espacios que han concurrido a las elecciones desde distintos sitios".

"Es normal que haya dificultad en el encaje, como también es normal que luego el desarrollo del trabajo político todo eso lo relega, y dentro de unos meses lo que se conocerá será una labor que va a ser extraordinaria desplegada por el grupo de Sumar y por todos sus miembros con independencia de la procedencia de cada uno de sus diputados", ha abundado Inmaculada Nieto.

Ha añadido que "el espacio político de Sumar tiene perfectamente clara cuál es esa hoja de ruta que nuestro país tiene que transitar desde el diálogo y desde las estructuras colaborativas, y eso trasciende los partidos y le hace una interpelación directa a la ciudadanía", según ha apostillado.

Inmaculada Nieto ha sostenido que de lo que se trata ahora es de "hacer mucha política con la vista puesta en un periodo largo de tiempo, que permita tomar decisiones ahora que efectivamente les sean de utilidad a la sociedad española de las próximas décadas".

Al hilo, ha insistido en defender que Andalucía "tiene talento y fuerzas, y entidades y tejido social suficiente como para hacer valer esa agenda en la que tiene que tener un papel protagónico en el contexto del debate que se va a dar sobre la financiación autonómica".

Al respecto, ha subrayado que Andalucía parte de "un acuerdo de financiación autonómica que poner sobre esa mesa sobre la base del cual negociar", y ha advertido de que, "en lo que dependa desde luego de nuestro grupo, y por supuesto de nuestra participación en el Gobierno de España una vez que efectivamente haya una investidura que no sea fallida, vamos a hacer que la agenda andaluza esté muy presente, porque es necesario para el contexto del país".

En esa línea, ha afirmado que "se ha demostrado que cuando Andalucía mejora en sus índices y sus ratios", España avanza "y lo hace bien, y no podríamos hablar de un avance estatal si ese avance es a costa de dejar relegados a territorios fundamentales como el andaluz", según ha avisado para concluir.