La estación de esquí Sierra Nevada tiene previsto prolongar la temporada invernal hasta mayo

Snowboarder en Sierra Nevada - JUNTA

GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada prevé prolongar hasta el 3 de mayo la temporada invernal 2025/26, una semana más de lo previsto, si las condiciones meteorológicas permiten conservar la gran cantidad de nieve acumulada por los temporales de febrero en zonas medias y altas del dominio esquiable.

Con la ampliación de la campaña invernal, Sierra Nevada podrá ofrecer esquí hasta un mes después de Semana Santa, lo que dejará a la estación granadina como única oferta esquiable del sur de Europa. La estación cuenta con importantes espesores que, en algunos puntos, superan los cuatro metros.

Las zonas bajas y las pistas orientadas al sur disponen de menos nieve, si bien el sistema de nieve producida podrá fortalecer esos puntos si se dan las condiciones de frío y humedad. Con todo, es previsible que la explotación del área esquiable se concentre en primavera, al menos, en las áreas de Borreguiles, Veleta y Laguna.

La consejera de Fomento, y presidenta de Cetursa Sierra Nevada, Rocío Díaz, considera que la ampliación de la temporada permitirá, no sólo de disfrutar de la mejor nieve primavera de Europa, "sino que dará posibilidad a empresarios y usuarios de Sierra Nevada de recuperar los días de esquí perdidos en febrero por la cadena de temporales que sufrió la estación y toda Andalucía".

Actualmente, los técnicos de la estación, junto a la multinacional de transporte por cable Doppelmayr, aceleran los trabajos de recuperación del telesilla Laguna, cuya torre 23 colapsó por los efectos de los duros temporada de nieve, lluvia y viento de los primeros 20 días de febrero. Aunque sin los remontes propios de la zona, desde este sábado se podrá esquiar parcialmente en La Laguna (pista Trucha), con entrada por el Collado Alto y salida por el Collado Bajo.

Cetursa Sierra Nevada, entretanto, sigue con el plan de actuación para que, mientras se construye e instala una nueva pilona 23, se pueda abrir la zona con el telesilla Dílar como remonte de referencia; en ese escenario el telesilla Laguna, 'salvando' la torre 23, quedaría como medio de evacuación --con menos capacidad-- en caso de avería del Dílar.

Simultáneamente, Sierra Nevada pondrá a la venta el lunes 9 de marzo el forfait especial de primavera, Snowspring. Se trata de una oferta limitada de forfait de dos días de esquí por 72 euros que estará a la venta hasta el 6 de abril, día en que podrá empezar a ser usado hasta final de temporada. La primavera en Sierra Nevada vendrá acompañada de un amplio programa de actividades para acompañar la oferta de esquí.

El festival de música electrónica Sun and Snow, la Ultra Sierra Nevada, las sesiones musicales en Borreguiles y la fiesta de la Primavera en Pradollano destacan en un calendario primaveral al que previsiblemente se unirán nuevos eventos y actividades.