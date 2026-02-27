Arrancan ocho proyectos de ciencia ciudadana que abordan retos ambientales y sociales de Andalucía

La Fundación Descubre y la Universidad Pablo de Olavide han seleccionado ocho iniciativas tras resolver la convocatoria de ayudas Andalucía, mejor con ciencia, destinada a la financiación de proyectos de ciencia ciudadana para mejorar el entorno. - JUNTA DE ANDALUCIA

La Fundación Descubre y la Universidad Pablo de Olavide han seleccionado ocho iniciativas tras resolver la convocatoria de ayudas Andalucía, mejor con ciencia, destinada a la financiación de proyectos de ciencia ciudadana para mejorar el entorno a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta segunda convocatoria se enmarca en el programa regional Andalucía + ciencia ciudadana, cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que pretende potenciar la utilización de esta metodología, además de contribuir a afrontar retos de la comunidad andaluza, con la participación activa de la ciudadanía.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que las líneas de trabajo, elegidas por un comité evaluador de expertos en ciencia ciudadana de diferentes entidades, están impulsadas por investigadores de universidades y centros de investigación, así como por asociaciones y se desarrollarán en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla hasta 2027. Los desafíos planteados en los proyectos guardan relación con retos ambientales como la reutilización de residuos, la biodiversidad en centros educativos y en un campus universitario, la conservación de especies o la lucha contra invasoras costeras. También con desafíos sociales como la visibilización del talento femenino o la participación de los mayores en las mejoras de su barrio.

Las iniciativas seleccionadas han detectado un problema que pueda ser solucionado o mejorado a través de la ciencia o han identificado una necesidad del entorno. En la resolución del reto se han marcado objetivos a nivel científico, ciudadano y social, ambiental y económico. Para ello, los proyectos contarán con financiación para la asesoría científica y materiales, talleres de formación, apoyo en comunicación, celebración de actividades de divulgación, difusión de resultados y asistencia a una jornada de puesta en común.

En Cádiz, se desarrollará el proyecto '¡Invasoras en la costa! Andalucía activa frente al alga asiática y el cangrejo azul' de la mano de Observadores del Mar (CSIC) para responder a un problema creciente en el litoral andaluz: la expansión de especies invasoras y sus impactos ecológicos y socioeconómicos. Esta acción movilizará a la ciudadanía, a centros de buceo, a asociaciones y a actores locales para generar datos útiles y comparables sobre dos focos prioritarios: las arribazones del alga asiática 'Rugulopteryx okamurae' y la presencia y dinámica del cangrejo azul ('Callinectes sapidus').

Como resultado, se generará un mapa piloto de evidencias, un resumen visual de resultados y materiales prácticos mínimos para facilitar la continuidad y la replicabilidad. En las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, la Asociación de Educación Ambiental 'El Bosque Animado' desarrollará 'Ciencia ciudadana frente al cambio climático para conservar la Salamandra Penibética'. Este proyecto propone una red de seguimiento para monitorizar la ocupación de puntos de agua de esta especie, sobre la base de experiencias previas y conteos en curso desde 2019.

La iniciativa responderá a la pregunta ¿cómo están afectando la disminución de precipitaciones y la pérdida de charcas tradicionales a la distribución y éxito reproductor de la salamandra andaluza en sus núcleos más aislados? En Granada se han seleccionado tres iniciativas. Por un lado, 'Huertocompost: Ciencia ciudadana para mejorar el suelo y reciclar biorresiduos mediante compostaje escolar' es un proyecto promovido desde la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) y la Universidad de Granada. Pretende analizar cómo la materia orgánica y el reciclaje de biorresiduos mediante compostaje influyen en la salud del suelo y en su actividad biológica.

El proyecto integra ciencia, educación y economía circular para relacionar la degradación del suelo y la necesidad de gestionar de forma sostenible los residuos orgánicos generados en el entorno cotidiano. Por su parte, el proyecto 'Evaluación científico-participativa de la biodiversidad urbana en centros de Educación Primaria de la provincia de Granada' está coordinado desde la Universidad de Granada. En esta iniciativa, el alumnado participante desarrollará muestreos sistemáticos de observación, registro, identificación e interpretación de especies animales y vegetales presentes en los patios y entorno de su centro educativo, guiados y tutorizados por el profesorado y por personal investigador.

Las observaciones se realizarán siguiendo protocolos científicamente validados y se incorporarán a plataformas digitales de ciencia ciudadana. El alumnado de primaria, que actúa como científico ciudadano, vivirá la experiencia científica de primera mano, lo cual podría contribuir de manera significativa a aumentar su sensibilización social frente a la pérdida de biodiversidad urbana. Las universidades de Granada, Málaga y Jaén impulsan el proyecto 'Lideresas' que tiene como objetivo diseñar el primer repositorio interactivo y multimedia de mujeres economistas y empresarias.

El alumnado universitario actuará como investigador, aplicando el método científico para rescatar biografías y contribuciones olvidadas, validarlas y transformarlas en recursos de acceso abierto. El objetivo final es empoderar a la ciudadanía con herramientas educativas que visibilicen el talento femenino, fomentando vocaciones científicas y una cultura empresarial más igualitaria. En Huelva, la universidad coordina la iniciativa 'Grandes Personas Distrito 5 Huelva: Ciencia ciudadana para un diagnóstico vivo del D5'.

El Distrito 5 agrupa siete barrios y presenta procesos de envejecimiento y desigualdades socio-urbanas que afectan especialmente a las personas mayores. Ante la falta de estudios actualizados, el proyecto plantea un diagnóstico participativo que combine metodologías científicas mixtas y enfoques de ciencia ciudadana. Para ello, incorporará a las personas mayores como ciudadanía investigadora en todas las fases del proceso: definición del problema, recogida y análisis de datos, interpretación y co-diseño de propuestas. De esta forma, se convertirá en un diagnóstico vivo, accesible y validado colectivamente.

En Málaga, la Asociación Madretierra lleva a cabo el proyecto 'Estudio del efecto de la temperatura en el género de las crías de camaleón común' donde están haciendo seguimiento de las poblaciones de camaleón común en diferentes zonas periurbanas de Málaga capital. En todos los censos que se han realizado se han observado una diferencia muy marcada entre sexos, con porcentajes del 80-90% de hembras y un 10- 20% de machos. La implicación previa de la ciudadanía en la recogida sistemática de datos de campo ha permitido detectar un patrón consistente de desequilibrio en la proporción de sexos, evidenciando el valor del conocimiento generado desde el territorio para formular preguntas de investigación relevantes.

En esta iniciativa se da un paso más en el análisis de este problema resulta esencial para transformar los datos obtenidos en conocimiento científico útil. En Sevilla, tendrá lugar el proyecto 'Mejora de las Biodiversidad y funcionalidad ecológica de la Universidad Pablo de Olavide a través de su renaturalización mediante un programa integral de ciencia ciudadana'. Esta institución académica constituye un enclave estratégico para la conservación de la biodiversidad en el área metropolitana de Sevilla y con esta iniciativa se busca coordinar un programa integral que combine investigación aplicada, participación social y educación ambiental. El campus se concibe como un 'laboratorio vivo' donde alumnado universitario, estudiantes de secundaria, asociaciones sociales y ciudadanía colaborarán activamente en el conocimiento, seguimiento y mejora de la biodiversidad.