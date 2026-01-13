Andalucía critica falta de "información a menos de 24 horas" del CPFF sobre financiación: "Queremos los papeles"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, este martes en Córdoba - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha criticado este martes la falta de "información a menos de 24 horas" de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Asistimos necesitados de información y de documentación; queremos los papeles en los que se basa este modelo de financiación", ha manifestado la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, sobre la reunión de mañana en Madrid.

Así se ha expresado, en declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, donde ha señalado que la Junta sigue "sin información a menos de 24 horas" de la reunión y ha insistido en reclamar una negociación "con transparencia y con respeto a los territorios y a los andaluces".

"Vamos a escuchar a la ministra y entendemos que nos deberán dar la información que sustenta al modelo porque hasta ahora, con el powerpoint con el que se presentó, no podemos tener los datos y las tripas del modelo", ha señalado la también consejera andaluza de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Ha insistido en que quieren disponer no sólo de ese "excel que (Oriol) Junqueras (ERC) envió a la ministra, sino también de las "simulaciones que se han ido haciendo hasta fraguar un modelo que es especialmente beneficioso para el independentismo catalán y un traje a medida para el señor Junqueras".

La consejera ha recalcado que, por la información que han leído "en la prensa", estamos ante un nuevo modelo de financiación "que no va a beneficiar a Andalucía porque va a seguir por debajo de la media, va a seguir infrafinanciada y va a seguir la brecha con otras comunidades, como con Cataluña, que no solo se mantiene, sino que se incrementa".

"No nos pueden confundir diciendo que somos la comunidad que más recibimos", ha indicado España, quien ha insistido en que con este nuevo modelo, Andalucía seguiría recibiendo "por debajo de la media".

Ha añadido que, además, estamos ante un modelo que "ataca la igualdad de los españoles" con el principio de ordinalidad, que supone "más recursos para los más ricos", al tiempo que ha alertado de que esa "armonización fiscal" para todas las comunidades que se plantea "suena a subir impuestos" y a recuperar aquellos impuestos que han sido eliminados o bonificados al 99 por ciento, como ha sido el caso en Andalucía, con el de sucesiones y donaciones.

"No queremos volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones y nos tememos que eso vaya escondido en la letra pequeña de este nuevo modelo de sistema de financiación", ha recalcado Carolina España.

Ha manifestado que no es "correcto, ni adecuado, ni serio, ni coherente" que una persona que no es presidente de una comunidad, sino el líder de un partido, en referencia a Oriol Junqueras, "decida cómo se distribuyen los impuestos que pagamos todos los españoles".