Fernández ve un "atraco a los andaluces" la negación de Juanma Moreno a "la mejor y mayor de financiación" de la CCAA

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, junto a la subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, Ana López. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado este martes de "atraco a los andaluces usurparles la posibilidad de disfrutar de las mejores condiciones de financiación para reforzar los servicios públicos", como la sanidad pública, la educación y la universidad pública, la dependencia y las políticas públicas de vivienda, al negarse el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al nuevo reparto de financiación autonómica.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto a la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, Fernández ha manifestado que "si hace apenas un mes y medio el presidente de la Junta exigía en sede parlamentaria 4.000 millones de euros más anuales para la financiación de Andalucía, ahora se ha encontrado con una propuesta que lo incrementa en 858 millones de euros más anuales".

Por tanto, ha aseverado que "no se puede entender de ninguna de las maneras que se pueda negar a la mejor y mayor financiación, a que sea la comunidad autónoma que más se beneficia con este nuevo modelo, por intereses estrictamente partidistas, como ya hizo Moreno Bonilla renunciando a la condonación de los 19.000 millones de euros de la deuda de la comunidad autónoma".

Según ha subrayado, se trata de "una financiación que supone el 23% del total de los 21.000 millones que se ponen a disposición de este nuevo modelo para reforzar la financiación autonómica, un 23% que está por encima del peso poblacional de Andalucía", algo que se verá este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con todos los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas.

En definitiva, Fernández ha declarado que "Andalucía es la comunidad que más se beneficia de esta propuesta de nuevo modelo de financiación caducado del año 2013 y que va a suponer 4.858 millones de euros más anuales a la financiación autonómica para reforzamiento, para la garantía y el fortalecimiento de los servicios públicos, aquellos que tienen que ver con el día a día de las personas, de los andaluces".

EL PLAN DE RECUPERACIÓN

Por otra parte, el delegado ha valorado el plan de recuperación con "el esfuerzo ímprobo y el protagonismo que ha asumido el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, para conseguir precisamente la cuantía de más de 80.000 millones de euros en el caso concreto de España, y que está propiciando que Andalucía se vea beneficiada en todo y cada uno de los rincones de los distintos ámbitos de la administración pública y también empresarial".

Al hilo, ha comentado que "son más de 8.200 millones de euros los que se han destinado a Andalucía por parte del plan de recuperación, de los cuales 4.300 millones de euros los gestiona directamente la Junta de Andalucía", a la que le ha pedido que "agilice la inversión y la gestión de estos fondos de recuperación, porque son absolutamente necesarios para reforzar el tejido, tanto empresarial, con pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, como también el tejido social".

En palabras de Fernández, "cualquier euro que se deje de invertir será una pérdida y una mala noticia para los andaluces", recordando que "Andalucía, en lo que a la gestión se refiere de estos fondos, no es precisamente el ejemplo a seguir, porque está de las últimas comunidades autónomas en cuanto a porcentaje de ejecución".

Asimismo, ha defendido la financiación a través de "la mejora permanente en estos últimos siete años de las transferencias económicas al gobierno de Andalucía con la financiación ordinaria, con 53.800 millones de euros", para "destinarlos a aquellos servicios que son de su competencia exclusiva, como la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas públicas de vivienda, donde el principal esfuerzo para el tema de la vivienda lo ha hecho el Gobierno de España", ha apostillado.