PP-A dice que Montero es "incapaz de ser leal" a Andalucía: "Tiene el peor escenario electoral de la historia de PSOE-A"

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado este martes que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, es "incapaz de ser leal" a esta comunidad autónoma, donde tiene el "peor escenario electoral de la historia" del PSOE-A de cara a los comicios autonómicos que se celebrarán este año.

En rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado que toda la gestión de Montero como ministra ha sido "una protección férrea del sanchismo", algo que los andaluces han percibido y ya se ve reflejado "en los sondeos", que sitúan al PSOE-A "en el peor escenario que ha vivido el socialismo andaluz en toda su historia".

"La razón es que los andaluces no la creen y ven en ella a una política servil con Pedro Sánchez y no con nuestra tierra", ha señalado Repullo sobre María Jesús Montero, "que representa el pasado más negro de Andalucía, la de los ERE y la Faffe y sólo viene a ofrecernos volver atrás".

Ha expuesto que con el nuevo modelo de financiación autonómica que presentó la pasada semana, Montero ha "cruzado una línea que no debería haberse cruzado jamás": "Pudo elegir entre la igualdad o Sánchez y eligió lo segundo; ha presentado una foto con Oriol Junqueras (ERC) y el powerpoint de la gran trampa a los andaluces".

"Montero ha demostrado que es incapaz de ser leal a su tierra si eso significa contradecir a su jefe, a Pedro Sánchez", ha añadido el dirigente del PP-A.

Ha señalado que el Gobierno central, una vez más, "negocia con aquellos que quieren romper España y lo hace de espalda al resto de los territorios". "No es más que un arreglo en la trastienda", según Repullo, quien ha considerado que la nueva financiación autonómica que ha presentado es una nueva "mentira" que ha provocado "una ruptura existencial" en el propio PSOE.

"Ya no es que la sociedad, el PP o expertos estén en contra, sino que cuando además los tuyos te dicen que estás equivocada y que no podemos aceptar que un andaluz reciba menos que un catalán, que pedimos igualdad, es que estás cometiendo un error monumental", ha agregado Antonio Repullo.

"Eso es lo más revelador, lo que expone la verdadera naturaleza de esta operación, que ni los propios socialistas se creen el relato y además lo rechazan", ha señalado el secretario general del PP-A sobre el nuevo modelo de financiación propuesto por Montero.

"Todo en secreto, sin debate y sin escuchar a las comunidades autónomas", ha añadido Repullo, para quien el modelo de financiación presentado por Montero es una "gran trampa, con la ordinalidad por delante y la desigualdad como bandera", lo que es "la degradación institucional".

Para Repullo, la dirigente del PSOE-A es "incapaz de gobernar con transparencia porque forma parte de un gobierno que prospera bajo la opacidad, la trampa, el lío y la mentira", y "está tocando su fondo electoral" en Andalucía.

MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

De otro lado, sobre el real decreto ley anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con medidas en materia de vivienda, ha manifestado que ya nadie "se cree nada de lo que anuncia".

"En el último año todo lo que ha anunciado se ha quedado en nada, y ahora vuelve con una batería de promesas que van a ser incumplidas por varias razones", según Repullo, quien ha apuntado que los propios socios del Gobierno central están diciendo que "no están de acuerdo" con medidas de ese real decreto ley, mientras que el PSOE "no tiene una mayoría parlamentaria" para "poder aprobar absolutamente nada".

Según el dirigente del PP-A, "la solución que está planteando Pedro Sánchez es subir cada vez más los impuestos", lo que provoca que las familias y los jóvenes tengan "menos capacidad para poder invertir" en una vivienda. "Es un Gobierno que está fundamentado en la mentira, la falsedad y en promesas electorales con nulo resultado", ha dicho.