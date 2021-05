Andalucía cuenta con un único centro escolar cerrado y las aulas afectadas suman 126, 19 más que el martes

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registra un único centro escolar cerrado a causa del Covid-19, bien sea de la escuela pública, concertada o privada, lo que significa uno menos que hace tres días y uno menos frente al viernes anterior, y presenta 126 aulas con sus alumnos en cuarentena por coronavirus, 19 más que el martes pero diez menos que el viernes pasado.

Según precisan los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, a fecha del jueves 20 de mayo, el colegio cerrado representa el 0,01% de los 7.099 centros, mientras que las 126 aulas afectadas son el 0,16% de las 78.024 que hay en la comunidad, toda vez que el 98,8% del total de centros educativos andaluces están libres de coronavirus.

En concreto, Córdoba es la provincia que cuenta con el único centro clausurado, lo que supone un 0,12% de un total de 775, una vez que el otro centro que estaba cerrado en Málaga ha reabierto.

Respecto a las aulas cerradas, Málaga es la má afecta con un total de 28 cerradas --dos más-- de 14.270 (0,19%); seguida por Granada con un total de 25 --once menos que el martes-- de 8.700 (0,29%); Sevilla con 15 --cuatro más-- de 18.439 (0,08%) y Almería también con quince --siete más-- de 7.133 (0,21%); Córdoba, con 13 --cuatro menos-- de un total de 7.390 (0,17%); Jaén, con doce cuando no tenía ninguna el martes pasado, lo que supone el 0,21% del total de 5.770 aulas; Huelva con once aulas cerradas --tres más-- de 5.170 (0,2%) y Cádiz con siete aulas cerradas --tres más-- de 11.123 (0,06%).

A fecha de 20 de mayo se han registrado 38 reaperturas de instalaciones, de ellas 13 en Granada, ocho en Córdoba, siete en Málaga y tres en Sevilla, además de dos en Almería, Cádiz y Jaén respectivamente, y una en Huelva.