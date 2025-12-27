Andalucía despide 2025 con 31 relevos en las alcaldías y 57 cambios acumulados desde el inicio del mandato

El nuevo alcalde de Fines (Almería), José Manuel López, sostiene el bastón de mando tras su elección en el pleno de investidura. Imagen de archivo. - PP

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad andaluza ha registrado en 2025 un total de 31 cambios en las alcaldías, a los que se suma otro pendiente en virtud de un pacto de alternancia en Villanueva del Trabuco (Málaga) y Cardeña (Córdoba), previsto para 2026. Con estos relevos, el número total de cambios de alcaldes asciende a 57 desde las últimas elecciones municipales, celebradas el 28 de mayo de 2023.

De estos cambios, 20 se han producido como consecuencia de mociones de censura y 30 por dimisiones. Además, según los datos recopilados por Europa Press, se han contabilizado seis relevos derivados de alternancias pactadas mediante la denominada fórmula del dos más dos, una vez superado este año el ecuador del mandato, así como un cambio de alcalde por el fallecimiento del regidor en Santaella (Córdoba).

Desde el inicio del mandato, la provincia de Almería ha registrado siete cambios en alcaldías. El más reciente se produjo en Fines, donde este diciembre José Manuel López (PP) fue proclamado alcalde tras la dimisión en noviembre de Rodrigo Sánchez, que abandonó el cargo después de más de 22 años al frente del Consistorio tras su detención y posterior puesta en libertad con cargos en el marco del caso 'Mascarillas'.

A estos relevos se suma Arboleas, donde el pacto de alternancia 2+2 propició en junio el relevo de Juan José Ramos (PP) por Pepa Rodríguez (UCIN). En mayo se produjeron también cambios en Cóbdar, con Raúl Granero (PP) tras la renuncia de José Fuentes, y en Turrillas, donde Antonio Jesús Segura (PP) sustituyó a Juan Antonio Segura.

Además, en Carboneras, Salvador Hernández (Cs) accedió a la Alcaldía mediante una moción de censura apoyada por el PSOE, con un acuerdo de alternancia con el socialista José Luis Amérigo en 2025. En Turre, Arturo Grima (PP) llegó al cargo tras una moción contra María Isabel López (PSOE), y en Chercos, José Antonio Torres (PP), de 98 años, recuperó la Alcaldía tras prosperar una moción contra Eduardo Mena (PSOE).

En Cádiz, el único cambio de alcaldía se ha producido en Villamartín, el pasado diciembre, tras la renuncia de Juan Luis Morales (AxSí), después de casi 14 años al frente, dejando el bastón de mando a María Martín (PP).

La provincia de Córdoba ha registrado cuatro cambios en alcaldías desde el inicio del mandato, todos en 2025. El primero tuvo lugar en Peñarroya-Pueblonuevo, donde María Victoria Paterna Otero (Sí Peñarroya) fue elegida alcaldesa el 24 de enero tras una moción de censura contra el socialista Víctor Pedregosa.

En Fuente Carreteros, Alberto Ruiz (IU) asumió la Alcaldía el 2 de octubre tras la dimisión por motivos de salud de Paco Gómez (IU). El 10 de diciembre, María Dolores Doblas Márquez (Somos Así) fue elegida alcaldesa de Santaella tras el fallecimiento del regidor José del Río Luna.

El relevo en Belalcázar está pendiente de formalizarse tras la dimisión del alcalde socialista Francisco Luis Fernández, que será sustituido por Jessica Jiménez. Además, en marzo de 2026 está previsto un cambio en Cardeña, donde IU cederá la Alcaldía al PSOE por un pacto de alternancia.

GRANADA, LA PROVINCIA CON MÁS CAMBIOS

La provincia de Granada acumula ya 19 cambios en alcaldías desde el inicio del mandato tras las municipales del 28 de mayo de 2023. El último relevo se produjo este diciembre en Cogollos de Guadix, tras la renuncia del alcalde Eduardo Martos (PP) para centrarse en su labor como diputado provincial, siendo sustituido por Andrés Cáceres. Ese mismo mes prosperaron dos mociones de censura: en Pinos Puente, impulsada por IU y PP contra el socialista Enrique Medina, y en Nevada, promovida por concejales del PSOE contra la también socialista Dolores Pastor.

Los pactos de alternancia provocaron relevos a mitad de mandato en Colomera, Molvízar, Diezma y Gor, mientras que el listado de municipios con cambios incluye, además, Castilléjar, Loja, Malahá, Montefrío, Maracena, Arenas del Rey, Alhendín, Cenes de la Vega, El Pinar, Puebla de Don Fadrique, Láchar y Cijuela.

La provincia de Jaén ha registrado este año cinco cambios en alcaldías. El más reciente tuvo lugar en La Higuera, donde Inmaculada Morales (PSOE) fue elegida alcaldesa en septiembre tras una moción de censura contra Francisca Paula Calero (IU).

También hubo relevo en Huesa, donde Isabel Martínez (PSOE) asumió la Alcaldía el 4 de junio tras la renuncia por motivos personales y familiares de Ángel Padilla (PSOE). A estos se suma el cambio en la capital, donde Julio Millán (PSOE) accedió en enero al bastón de mando tras prosperar la moción presentada junto a Jaén Merece Más contra Agustín González (PP).

Además, en Fuerte del Rey, Paqui Peinado (PSOE) se convirtió en abril en la primera alcaldesa del municipio tras la renuncia de Antonio Montoro, y en Rus, Rocío Beltrán (PP) asumió la Alcaldía en enero en virtud del pacto de alternancia que relevó a Juan Antonio Palomares (Cs).

La provincia de Huelva ha registrado este año tres cambios en sus alcaldías, lo que eleva a ocho el total desde el inicio del mandato. El más reciente se produjo en Nerva, donde José Luis Lozano (XNerva) accedió a la Alcaldía en mayo tras prosperar una moción de censura presentada por PSOE, IU y XNerva.

También hubo relevo en Santa Ana la Real, donde Guillermo Díaz (PSOE) fue elegido alcalde tras la renuncia por motivos de salud de José Antonio Ramos, y en Cumbres Mayores, donde la socialista Gema Castaño asumió la Alcaldía tras una moción de censura contra José Félix Delgado (Cs). En 2024 se habían producido otros cinco cambios, en Aljaraque, Palos de la Frontera, Lepe, La Palma del Condado y Encinasola.

En la provincia de Málaga se han producido ocho cambios de alcalde desde el inicio del mandato, y está previsto un noveno en 2026 en Villanueva del Trabuco, en virtud del pacto de alternancia que llevará a la Alcaldía a Alejandro Pascual. Entre los movimientos más relevantes destacan las mociones de censura registradas en Manilva, que dieron paso a Mario Jiménez (Compromiso Manilva) como alcalde, y en Totalán, donde el socialista Miguel Ángel Escaño asumió la Alcaldía el pasado mes de abril.

A ellas se suman los relevos ya consumados, como el de Comares, donde José Miguel Ruiz (PSOE) accedió a la Alcaldía tras una moción que desalojó a Eva Aguilar (Avanza Comares); la dimisión por motivos de salud de Antonio Artacho (IU) en Casabermeja; y el relevo en Periana, donde Meritxell Vizuete asumió el cargo tras el fallecimiento de Rafael Torrubia.

También se produjo el cambio en Mijas, donde Ana Mata (PP) sustituyó a Josele González (PSOE) tras una moción de censura, así como la dimisión del alcalde de Canillas de Albaida, relevado por Encarnación Pareja (PP), y la llegada de Auxi Gámez (PSOE) a la Alcaldía de Humilladero tras otra moción de censura.

TRES CAMBIOS DE ALCALDE EN EL RONQUILLO

Por último, en Sevilla se han registrado cinco cambios de alcaldía durante este mandato, tres de ellos en el municipio de El Ronquillo. En este municipio, José Antonio López (PSOE) inició el mandato pero dimitió debido a bloqueos políticos; Cipriano Huertas (Con Andalucía) asumió el cargo tras un pacto con el PP, siendo posteriormente expulsado de su partido; Ana Cristina Arévalo accedió a la Alcaldía tras una moción de censura promovida por el PSOE en abril de 2024; y en 2025, Ana Vizcaíno se convirtió en la nueva primera edil tras la renuncia de Arévalo.

Además, este año se ha producido otro relevo en la provincia, concretamente en Salteras, donde el socialista José Antonio Alfaro Manzano fue proclamado alcalde el pasado junio, sustituyendo a Antonio Valverde, quien renunció al bastón de mando tras 22 años al frente del Ayuntamiento bajo las siglas del PSOE.

Asimismo, en 2024 se registró otro cambio en Arahal, donde Francisco Brenes (PSOE) accedió a la Alcaldía tras prosperar la moción de censura presentada contra la entonces primera edil, Ana María Barrios (IU).