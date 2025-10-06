Andalucía disfrutará esta semana de temperaturas por encima de la media, con solo algunos chubascos el jueves

Archivo - Imagen de archivo de turistas en barca por la ría de la Plaza de España. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía disfrutará esta semana de temperaturas suaves pero por encima en unos dos o tres grados de la media para esta época del año, a excepción del jueves, cuando bajarán unos cuatro grados las temperaturas y tocarán la media de esta época.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que desde el lunes y hasta el miércoles las temperaturas serán estables, llegando a los 31 grados en Sevilla, mientras que el jueves se podrá registrar un descenso "algo más significativo", de unos cuatro grados, para luego, en el fin de semana, volver a subir dos o tres grados y volver a los 30 grados. De igual manera, las temperaturas mínimas también seguirán esta pauta pudiendo marcar 14 grados en Sevilla el jueves.

Esto es así por un tiempo anticiclónico en la primera parte de la semana, que dejará una atmósfera estable, con cielos poco nubosos e incluso despejados. No obstante, una vaguada el jueves marcará una pequeña diferencia, sobre todo, en la parte oriental, pudiendo dejar lluvias en forma de chubascos o alguna tormenta en las provincias de Almería y Granada, sobre todo, y pudiéndose notar también en la de Jaén.

Esta situación se podría extender el viernes al resto de Andalucía, a la parte occidental, pero con "menor intensidad", llegando a ser residual el fin de semana, cuando "ya remite".

Por su parte, el viento de levante se dejará notar este lunes en la zona del Estrecho y cercanías de moderado a fuerte, mientras que el miércoles y jueves soplará poniente moderado y el viernes, sábado y domingo volverá a notarse el levante de moderado a fuerte en esta misma zona.