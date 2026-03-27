Andalucía eleva para el 17M el límite para gastos electorales respecto al 19J hasta unos 4,3 millones para los partidos

Archivo - Detalle de los votos en las urnas durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía en el Colegio San Fernando Marista, a 19 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha acordado aplicar el incremento del IPC registrado entre marzo de 2022 y febrero de 2026 a las cuantías establecidas para cifrar el límite de los gastos electorales que podrá realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores en las elecciones al Parlamento de Andalucía del día 17 de mayo de 2026, de forma que los partidos contarán para esta nueva cita con las urnas con hasta 4.359.205,23 euros en subvenciones por gastos electorales, que son un 14 por ciento más respecto a los anteriores comicios autonómicos de 2022.

Así se desprende de la orden de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social publicada este viernes, 27 de marzo, en un número complementario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), firmada por la titular de dicho departamento, Carolina España, consultada por Europa Press y que ha entrado ya en vigor.

En dicha orden, la consejera de Hacienda explica que, a las cuantías establecidas en la orden de 11 de octubre de 2018 para las subvenciones por gastos electorales y límite de los mismos para las elecciones que se celebraron el 2 de diciembre de aquel año --y que se mantuvieron para los comicios de 2022--, "se les ha aplicado el incremento del IPC desde marzo de 2022 hasta febrero de 2026".

Asimismo, "se han tenido en consideración las cifras de población recogidas en el Real Decreto 1117/2025, de 3 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2025, con efectos desde el 31 de diciembre de 2025, obteniendo así las cantidades correspondientes a las subvenciones por gastos electorales y los límites de los mismos que figuran en la presente orden".

En concreto, el límite de los gastos electorales que podrá realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores en dichas elecciones será la cantidad en euros que resulte de multiplicar por 0,5030 el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de cada una de las circunscripciones.

En consecuencia, Almería contará con 389.109,23 euros; Cádiz, con 632.291,62 euros; Córdoba, con 388.392,96 euros; Granada, con 474.136,85 euros; Huelva, con 269.458,61 euros; Jaén, con 310.654,81 euros; Málaga, con 900.919,28 euros, y Sevilla con 994.241,87 euros.

Asimismo, según lo recogido en la Ley Electoral de Andalucía, por cada escaño obtenido los partidos recibirán 25.684,01 euros, y por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al menos, un escaño, 0,9479 euros.

Por otro lado, por parte de la Consejería de Economía y Hacienda "se ha considerado adecuado no proceder al incremento de las cantidades correspondientes al importe de la subvención por envío directo y personal a los electores y electoras de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral prevista en el artículo 47.1.d) de la Ley 1/1986, de 2 de enero, que figuraban en el artículo 2 de la Orden de 11 de octubre de 2018".

De esta manera, los partidos obtendrán 0,1215 euros por elector cuando se obtenga más de cinco por ciento y hasta el diez por ciento de los votos válidos emitidos en las elecciones.

Si bien, la cifra crece a 0,1648 euros por superar el diez por ciento y hasta el 15 por ciento; a 0,1995 euros (15-20 por ciento); a 0,2430 (20-25 por ciento); a 0,2776 euros (25-30 por ciento); 0,3210 euros (30-35 por ciento); y a 0,3643 euros por superar el 35 por ciento de los votos.

