Por Andalucía elige a Esperanza Gómez para repetir como representante en la Mesa del Parlamento

Archivo - La parlamentaria electa de Por Andalucía, Esperanza Gómez, en una rueda de prensa del Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a las últimas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha confirmado este miércoles a la parlamentaria electa por Cádiz, Esperanza Gómez, como la persona propuesta por la coalición para formar parte de la Mesa del Parlamento andaluz.

En una atención a los medios, Maíllo ha señalado que el PP no se ha puesto en contacto con la formación para la sesión constitutiva de la cámara de este jueves.

Precisamente de cara a la nueva legislatura, el coordinador federal de IU se ha mostrado "expectante" ante el nuevo curso político, aunque ha expresado su preocupación ante la "profunda alianza" entre el PP y Vox.

"Primero porque el Partido Popular va a seguir con su hoja de ruta que provoca daño social a través de la privatizaciones y deterioro los servicios públicos y por otro lado, porque Vox va a introducir políticas de odio, de toxicidad, de envenenamiento que muchos nos queremos", ha señalado.

Esperanza Gómez ya fue miembro de la Mesa del Parlamento, como representante del grupo Por Andalucía, en la pasada legislatura. Además es la única diputada de la coalición que repite aunque esta vez siendo elegida por la provincia de Cádiz en vez de Sevilla.

Según el reglamento del Parlamento de Andalucía "todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa".

La Mesa está conformada por el Presidente de la cámara, tres vicepresidentes y tres secretarios, todos ellos serán elegidos en la sesión constitutiva de este jueves en la cual "ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de un candidato o candidata para cada uno de los puestos de la Mesa", precisa el reglamento.