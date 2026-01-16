Andalucía encabeza el crecimiento del empleo en el sector turístico en diciembre con 7.076 trabajadores más

Archivo - Turistas y residentes hacen colas para visitar el museo Picasso Málaga en el XXI aniversario de la pinacoteca. A 21 de octubre de 2024, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico en Andalucía en diciembre ascienden a 319.157, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña. Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 7.076 trabajadores, en comparación con noviembre de 2024, y sitúan a Andalucía a la cabeza en comparación con el resto de comunidades autónomas, según los datos de Turespaña, que ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Industria y Turismo.

Del total, 257.994 son asalariados y 61.163, autónomos, tal como recoge el Gobierno en una nota. En diciembre, el conjunto del país, continúa la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021. Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 64.334 trabajadores. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,3% interanual, el empleo turístico supone el 12,7% del total de afiliados.

De este modo, en el último mes del año la variación de los afiliados vinculados a actividades turísticas ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un aumento de 27.602 afiliados (9.028 en los servicios de alojamiento y 18.574 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.038 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 35.694 trabajadores.

La cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 81,7% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 2,7% respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viaje y operadores turísticos (1,3%) como en hostelería (1,9%), y dentro de ésta, aumentó un 2,8% en los servicios de alojamiento y un 1,7% en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 18,3% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,8%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 0,3%. En las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 2,2% en el número de autónomos. En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 66% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 1,6%.

En el mes de diciembre de 2025, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos aumentó en todas las comunidades, salvo en Extremadura. En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en la Comunidad Valenciana (3,4%).