Andalucía encabeza el crecimiento del empleo en el sector turístico en noviembre con 9.695 trabajadores más

Archivo - Una camarera en imagen de archivo. - Secundino Pérez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico en Andalucía vuelve a crecer, un mes más, hasta alcanzar los 326.686 trabajadores en noviembre, lo que representa un 3,1% más que hace un año, que supone, en numero absoluto, 9.695 empleados más que en noviembre de 2024, y sitúan a Andalucía a la cabeza en comparación con el resto de comunidades autónomas, según los datos de Turespaña, que ha dado a conocer hoy el Ministerio de Industria y Turismo.

Del total, 265.195 son asalariados y 61.491 autónomos, al igual ocurre en el conjunto del país, donde el empleo turístico mantiene su senda de crecimiento en el penúltimo mes del año.

Asimismo, las afiliaciones en el sector turístico en noviembre ascienden a 2.793.718, un incremento del 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 73.582 trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,7% interanual, el empleo turístico supone el 12,8% del total de afiliados.

En noviembre, la variación de los afiliados vinculados a actividades turísticas ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un aumento de 34.308 afiliados (10.389 en los servicios de alojamiento y 23.919 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.193 trabajadores.

En las otras actividades turísticas el aumento fue de 38.081 trabajadores. Además, la cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 81,9% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 3,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (1,5%) como en hostelería (2,3%), y dentro de ésta, aumentó un 3,2% en los servicios de alojamiento y un 2,1% en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 18,1% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,9%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 0,4%. En las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 2,4% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 66,3% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 2%.

Por otro lado, en el mes de noviembre de 2025 el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos aumentó en todas las comunidades.