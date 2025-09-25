Andalucía espera que el Gobierno convoque a los grupos en el Congreso tras la reprobación a la ministra por las pulseras

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, llega a una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración local y Función pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha confiado este jueves en que el Gobierno convoque a los grupos políticos del Congreso de los Diputados para darles información sobre los fallos en las pulseras antimaltratadores después de la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Igualmente, espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ponga "en contacto" con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "informar y atender" las peticiones que se han hecho desde diferentes provincias andaluzas.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. José Antonio Nieto ha sostenido que la reprobación de la ministra "no era inevitable". "Se podía haber evitado si la señora Redondo hubiera hecho lo que tiene que hacer", ha manifestado el consejero, que ha afeado que el Gobierno no atendiera los avisos judiciales sobre los fallos en los dispositivos.

"Si el Gobierno hubiera dado información en lugar de poner excusas encima de la mesa; si se hubiera abierto a comprobar entre todas las comunidades cuáles han sido exactamente esos errores; por qué se han producido; cómo se pueden corregir;qué garantía extra hay dar a las mujeres para que además se atrevan a seguir denunciando... En definitiva, poner transparencia donde hay cada día más oscuridad", ha lamentado el consejero.

Por último, la Junta ha criticado que "todavía no sabemos cuántas mujeres se han visto afectadas, todavía no sabemos cuántas decisiones de revocación de las pulseras se han dictado por juzgados en España y todavía no sabemos qué efecto va a tener".

El Pleno del Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su gestión en las pulseras telemáticas antimaltrato. En concreto, la iniciativa de los 'populares' ha contado con 170 votos a favor (PP, Vox y UPN), 162 en contra (PSOE y socios) y 16 abstenciones (ERC y Junts).

En defensa de la moción consecuencia interpelación urgente sobre la defensa de la ministra de Igualdad de las Víctimas de Violencia de Género, la diputada del PP Patricia Rodríguez, se mostraba "indignada" y "consternada" ante los fallos de las pulseras telemáticas para maltratadores. Asimismo, indicaba que la "bandera feminista" del PSOE "se cae a pedazos por sus mentiras y por su enorme hipocresía". "Aquello de soy feminista porque soy socialista ya no se lo cree nadie", apuntaba.

También señalaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ser "el principal culpable y responsable de tanta ineptitud y de tanta negligencia", así como "del dolor causado a las mujeres durante siete años de Gobierno". "Es inaceptable que, sabiendo que existían estos fallos en el sistema Cometa, hayamos acudido a comparecencias en la Comisión de Seguimiento del Pacto, donde nos mentían sobre las bondades de los nuevos dispositivo", apostillaba.