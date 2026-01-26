Andalucía espera lluvias generalizadas y fuertes vientos durante toda la semana por el paso de la borrasca Joseph

Archivo - Imagen de archivo de viandante por el puente de San Telmo en Sevilla en una mañana de tormentas y lluvias. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera precipitaciones persistentes con "importantes acumulados" por metro cuadrado en toda la comunidad a lo largo de la semana, con especial incidencia en la provincia de Jaén en las jornadas del martes y del miércoles. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha señalado que la borrasca Joseph tendrá impacto en esta última semana de enero dejando lluvias generalizadas y "puntualmente intensas" en la mitad norte y en comarcas interiores, que vendrán asociadas con un aumento de las temperaturas y la presencia de vientos más fuertes respecto a los sucedidos por la borrasca Ingrid.

En este sentido, Del Pino ha precisado que, a causa de este frente, "no solo se esperan precipitaciones en la parte occidental, que es lo habitual con este tipo de frentes, sino también en la parte oriental", aunque ha matizado que la provincia de Almería será la que registre lluvias más esporádicas y menos intensas.

Al hilo, el delegado territorial de la Aemet ha concretado que estas lluvias vendrán acompañadas con "mucho viento" a causa de "la diferencia que hay entre esta borrasca y el anticiclón", principalmente en las jornadas del martes y del miércoles. No obstante, ha matizado que "no se esperan avisos en una hora puntualmente intensos" de manera generalizada, y ha estimado que las lluvias pronosticadas durante esta semana en la comunidad andaluza serán "persistentes y eficientes, con grandes acumulados" en doce horas que sí conllevarían avisos por lluvia en los días citados.

Por otro lado, ha indicado que en borrascas anteriores existía "una masa de aire frío del norte de origen polar marítimo", a diferencia de la borrasca Joseph, que traerá "una masa de aire que no viene del norte, sino del oeste", lo que provocará un ascenso de la humedad y de las temperaturas de forma generalizada en toda Andalucía respecto a la borrasca Ingrid.

En relación, Del Pino ha señalado que tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas van a ser relativamente altas y se van a colocar por encima de la media en esta época del año, "sobre todo las nocturnas, que van a registrar valores entre doce y catorce grados, poco habituales en esta época en algunos sitios". La razón, ha esgrimido el delegado territorial, será la presencia de vientos y de nubosidad en muchas zonas de la comunidad.

Por otra parte, el meteorólogo ha asegurado que pese a que en el domingo se pueda registrar una "mejoría relativa" en cuanto a la presencia de precipitaciones en Andalucía, "no se espera una mejoría absoluta y, de hecho, en los primeros días de la semana posterior se esperan lluvias".

En suma, Del Pino ha indicado que se esperan varios avisos por parte de la Aemet a causa de precipitación acumulada en doce horas en varias de las provincias por el paso de la borrasca Joseph, siendo la mitad norte la zona más afectada en las primeras jornadas de la semana. Asimismo, ha advertido que la Agencia Estatal de Meteorología puede decretar, durante toda la semana, alertas amarillas y naranjas por vientos y por fenómenos costeros en zonas como el Estrecho.