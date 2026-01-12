Andalucía espera lluvias desde este martes en la parte occidental en una semana marcada por el ascenso de temperaturas

Archivo - Imagen de archivo de viandantes protegiéndose de la lluvia en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera precipitaciones desde este martes en la zona occidental de la comunidad autónoma, en una semana marcada por el aumento de las temperaturas mínimas de forma generalizada. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha indicado que se prevé la presencia de un sistema frontal desde la citada jornada que puede dejar "lluvias de cierta intensidad" que pueden alcanzar los quince litros por metro cuadrado en una hora en comarcas onubenses y en el litoral gaditano, unos eventos meteorológicos que vendrían asociados de avisos amarillos en estas zonas.

El delegado territorial de la Aemet ha añadido que también se espera otro frente nuboso de jueves a viernes, de nuevo entrando por Huelva, pero "dejará precipitaciones más generalizadas" y, en este caso, "entrará más en la zona oriental de Andalucía". Además, ha agregado, estas lluvias "podrían venir acompañadas de tormentas en la jornada del viernes", sin descartarse que "puedan ser de intensidad puntualmente fuerte". Asimismo, en el fin de semana se esperan pocas precipitaciones en la comunidad, salvo el domingo "en el extremo oriental y en el litoral mediterráneo".

En cuanto a las temperaturas, Del Pino ha concretado que Andalucía afronta una semana marcada por el ascenso de las temperaturas nocturnas. En este sentido, ha señalado que las temperaturas más bajas se producirán en la parte oriental en Andalucía, con baja probabilidad de heladas en esta semana.

Al hilo, ha detallado que las máximas van a ser "relativamente altas" respecto a lo habitual en esta época del año, con valores que pueden situarse por encima de la media, en torno a los 17 y 18 grados en el Valle del Guadalquivir. Este mismo fenómeno, ha afirmado Del Pino, ocurrirá con las mínimas, que también podrán estar por encima de la media "debido a la llegada de nubosidad, que hace que las temperaturas no bajen por la noche". No obstante, el delegado territorial de la Aemet ha apostillado que el fin de semana empiezan a bajar y a normalizarse de manera generalizada.

Pese a la subida de temperaturas, Del Pino ha matizado que la provincia que registrará temperaturas bajo cero durante este semana será Granada, donde sí es posible que se produzcan heladas "en el domingo, cuando ya se despejen los cielos". No obstante, ha insistido en que los valores generales serán más altos de los habituales, registrándose unas temperaturas más acordes a las habituales en esta época del año en la segunda mitad de la semana.

Asimismo, Del Pino ha asegurado que no se esperan jornadas ventosas en Andalucía a excepción del martes, jornada en la que "sí se espera que sople viento del suroeste de intensidad moderada" en la mitad occidental de la comunidad, sobre todo en las comarcas onubenses.