Andalucía estima en 12 millones el impacto en gasto turístico de la suspensión de conexiones de tren por el accidente

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior calcula que la suspensión temporal de conexiones ferroviarias entre Madrid y la comunidad autónoma que se produjo tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas, tuvo un impacto de 12,3 millones de euros "en concepto de gasto turístico no realizado" en el territorio andaluz.

Así se recoge en un documento del departamento que dirige Arturo Bernal, consultado por Europa Press, del que tomó conocimiento el Consejo de Gobierno andaluz en su reunión del pasado miércoles, 18 de febrero, que se celebró en Adamuz coincidiendo con la fecha en la que se cumplía el primer mes desde que se produjo el siniestro.

En concreto, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior elevó a dicha reunión del Consejo de Gobierno un informe sobre el "impacto turístico en Andalucía derivado del accidente ferroviario en Adamuz", justo al día siguiente de que se procediera "a la reanudación" de los referidos "servicios ferroviarios, iniciándose así una fase de progresiva normalización de las comunicaciones", según se recoge en el propio acuerdo de la Junta.

Dicho documento de la Consejería de Arturo Bernal subraya que, "en lo que respecta al sector turístico", el accidente provocó "ajustes y cancelaciones en viajes, reservas e itinerarios, especialmente en aquellos desplazamientos que dependen directamente de la conexión ferroviaria afectada".

"Con la reanudación de los trayectos, se prevé una recuperación gradual de la operativa turística, sin perjuicio de que determinados efectos en reservas puedan mantenerse a corto plazo", señala el acuerdo del Consejo de Gobierno, que recoge una "estimación de las pérdidas de ingresos derivadas de la crisis ferroviaria".

Para ello, según se detalla, "se ha optado por realizar un cálculo con base diaria, criterio que se ha mantenido mientras la interrupción del servicio ha permanecido vigente", teniendo en cuenta en todo caso que, "incluso una vez recuperada la operatividad total de la infraestructura, la normalización de la demanda no será inmediata, puesto que buena parte de los viajes turísticos se planifican con antelación y las cancelaciones producidas durante este periodo pueden tardar semanas o meses en compensarse".

Como "supuestos de partida" para realizar este cálculo, la Consejería ha tomado "como referencia una afectación estimada de 19.700 viajeros diarios en ambos sentidos, lo que equivale a 9.850 viajeros de entrada a Andalucía".

Sobre esta cifra, desde la Junta han aplicado "una estimación prudente según la cual el 50% correspondería a turistas, lo que arroja un volumen aproximado de 4.925 visitantes diarios potencialmente afectados".

"Considerando un gasto medio diario por turista de 83,40 euros --dato correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio--, el impacto económico directo se sitúa en torno a 410.745 euros por día en concepto de gasto turístico no realizado". Esto, según precisa el documento del Consejo de Gobierno, "supone un total de unos 12,32 millones de euros en el periodo en el que han estado suspendidas las comunicaciones ferroviarias".

Desde la Consejería de Turismo subrayan que "esta estimación se refiere exclusivamente al gasto directo efectuado por los turistas, y no incorpora efectos indirectos o inducidos sobre la economía andaluza, tales como el impacto en el empleo vinculado al alojamiento, la restauración, el comercio o el transporte complementario", así como "tampoco contempla posibles desviaciones hacia otros destinos ni el efecto reputacional que pudiera influir en decisiones futuras de viaje".

Así se recoge en este documento de la última reunión celebrada hasta ahora del Consejo de Gobierno andaluz, y que viene firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.