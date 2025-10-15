Por Andalucía exige "conocer el iceberg" de las pruebas diagnósticas en el SAS tras la crisis de las mamografías

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha reclamado este miércoles, "una vez que se conoce la punta del iceberg", en alusión a la crisis de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama, que su grupo "quiere conocer el iceberg, las dimensiones del problema", que sería conocer las lista de espera de las pruebas diagnósticas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En una rueda de prensa en la sede de la Cámara autonómica, Nieto ha invocado "el derecho a conocer el atasco en ese apartado fundamental", por cuanto ha esgrimido la situación de pacientes a quien "le falta un diagnóstico", como sucede también con las mamografías y la confirmación de una primera apreciación, mientras ha apelado de fondo a una situación auspiciada por "las consecuencias de sacar dinero al SAS".

"Exigimos la publicación de las listas de las pruebas diagnósticas como han hecho 12 comunidades autónomas", ha proclamado la portavoz de la confluencia de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía, y Sumar Andalucía, para señalar que la población requiere "pruebas diagnósticas para conocer su dolencia".

Con esa información de las personas pendientes de una prueba ha sostenido Inma Nieto que "nos va permitir dimensionar mejor hasta dónde este problema está calando".

Al margen de esta exigencia la también dirigente de IU Andalucía ha apuntado el escollo que dice el Gobierno andaluz haber encontrado sobre el plan que anunció hace una semana tras el Consejo de Gobierno, que, entre otras medidas, incluía la contratación de 65 radiólogos para superar el atasco de las mamografías del cribado de cáncer de mama el Gobierno andaluz.

Nieto ha considerado que "se amontonan las contradicciones" por cuanto en esta jornada se prevé que la Junta de Andalucía anuncie medidas sobre los cribados de cáncer de colon y de cérvix para preguntarse entonces de forma retórica "cómo está diseñando planes si no es capaz de poner un número cerrado de personas afectadas", por lo que ha subrayado que el Gobierno andaluz está enfrascado en "ir poniendo tratamiento cuanto todavía no ha traído el diagnóstico", que ha contratado en la afirmación de "a cuántas personas le ha pasado".

"Obvian decir que estas personas en la privada tiene mejores contratos, más estables en la privada", ha ido apuntando Nieto, antes de concluir que "los radiólogos están en las clínicas privadas" y de advertir de un escenario futuro como sería "hacernos el cuerpo a volver a darle otros recortes (a la sanidad privada) para meter los recursos en las clínicas donde están esos radiólogos".

SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE MORENO

De igual modo, la portavoz ha anunciado que el grupo Por Andalucía ha presentado "una reconsideración" para que la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces den el visto bueno a una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "en el próximo Pleno", previsto para la semana que viene, con el objetivo de que dé "la cara" y explique lo sucedido en relación con los cribados de cáncer, en tanto que "responsable último de los nombramientos de las tres personas que han estado al frente de la Consejería de Salud durante su gobierno".

Inma Nieto ha dicho que espera que desde la Mesa del Parlamento que preside Jesús Aguirre (PP-A) "no se vuelva a jugar, a manosear, a retorcer y a mentir con descaro con el Reglamento de la Cámara y se dé paso a un debate general" en el que Juanma Moreno "por fin explique qué está pasando y a cuántas personas les afecta".

La portavoz de Por Andalucía ha sostenido que, "con el Reglamento en la mano, con la lógica de la política y con la responsabilidad que se le tiene que exigir a un presidente de la Junta de Andalucía", la respuesta de la reconsideración planteada por su grupo "sólo puede ser positiva".

No obstante, a preguntas de los periodistas ha apostillado posteriormente que "es cierto que es un exceso de optimismo" por su parte "pensar que la semana que viene" el presidente de la Junta "se va a subir a la tribuna del Pleno a dar explicaciones, pero siempre hay que albergar esperanza sobre la condición humana", ha añadido.

También ha criticado lo que ocurrió la semana pasada en el Pleno, cuando "se paralizó una votación en curso" sobre la solicitud que los grupos de oposición de izquierda habían planteado para que compareciera Moreno en esa misma sesión plenaria "porque le faltaba aforo a una de las bancadas", en referencia a la del Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta.

Inma Nieto ha lamentado que, en la actual legislatura, "el Reglamento de la Cámara sirve para calzar sillas que estén cojas", pero ha defendido que, de todos modos, "alguien tendrá que esgrimir" el reglamento y poner "sobre la mesa que se lo están saltando a la torera, poniendo la presidencia" del Parlamento y su órgano de gobierno, que es la Mesa, "al servicio del partido que tiene la mayoría absoluta, cosa que es una absoluta vergüenza", según ha denunciado.

La portavoz de Por Andalucía también ha indicado que alberga "muchas dudas sobre la interpretación libre, creativa, que se está haciendo" del Reglamento del Parlamento, pero ha incidido en defender que el presidente de la Junta debería comparecer en el Pleno "ante una crisis que atraviesa todo el mandato" de Moreno "al frente" del Gobierno andaluz.