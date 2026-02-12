Por Andalucía exige la implantación de ciclos formativos de Agraria y Envasado en el IES Puente de Alcolea, en Córdoba

Rosa Rodríguez (2ª izda.), junto a Inma Nieto y responsables y cargos públicos de IU en Córdoba, ante el el IES Puente de Alcolea. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición de izquierdas Por Andalucía reclamará al Gobierno andaluz del PP que "cubra las necesidades educativas" de la barriada periférica cordobesa de Alcolea mediante la implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior de Agraria de Gestión Forestal y del Medio Natural y el Ciclo Formativo de Grado Medio de Envasado de Aceite y Vinos en el IES Puente de Alcolea, una medida "esencial para garantizar el derecho a la educación pública y las oportunidades de futuro del alumnado de la zona".

Así lo ha destacado, a través de una nota, la candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, quien ha señalado que "el IES Puente de Alcolea es un centro clave para que los niños y niñas del distrito puedan formarse, quedarse en su zona y construir su proyecto de vida. La implantación de estos ciclos no solo es una demanda del centro y de las familias, sino una necesidad del tejido empresarial de la zona".

Rodríguez, quien ha acudido a Alcolea junto a la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, y dirigentes y cargos públicos de IU en Córdoba, ha criticado la falta de respuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Tanto es así que "la dirección del centro educativo ha solicitado en numerosas ocasiones a la Delegación y a la Consejería la habilitación de estos ciclos, pero hasta el día de hoy no se ha recibido una respuesta positiva", y "no podemos permitir que los jóvenes de Alcolea, Barriada de El Ángel, urbanizaciones colindantes y el Polígono Industrial Las Quemadas vean bloqueadas sus oportunidades por la inacción del PP".

La candidata ha recordado que estos ciclos tendrían un "coste cero", en concreto "solo el coste de un mínimo profesorado técnico, ya que el centro cuenta con instalaciones adecuadas, con alumnado y familias muy interesados en la implantación de estos ciclos que demandan y, lo más importante, cuenta con el interés de empresas dispuestas a acoger a ese alumnado y facilitar su inserción laboral".

Estas empresas "trasladan a la dirección del centro que necesitan personal cualificado y están dispuestas a colaborar con el centro educativo para que estos ciclos sean un éxito ya que ellas son las más interesadas en la capacitación de su personal", ha subrayado Rosa Rodríguez.

Entre estas empresas e instituciones están Semillas Cantueso, Setacor Micología, Desfocor Natura, la Diputación de Córdoba, Semillas Silvestres, el Ifapa, Viveros Surplant, el Ayuntamiento Pedro Abad, Grupal Medio Ambiente, Deoleo (Carbonell), Grupo Migasa y Refrescos Iberia y Penibética de Cervezas y Bebidas (Cervezas Alhambra).

Por eso, para Rosa Rodríguez resulta "incomprensible" que el Gobierno andaluz del PP siga "sin dar respuesta a la creación de estos ciclos, cuando el centro educativo está cualificado y el tejido empresarial lo está demandando. Además, el Ciclo Superior en Gestión Forestal "cuenta con el convenio de colaboración con la Diputación de Córdoba para llevar a cabo las prácticas del alumnado en el Centro de Discapacitados de Alcolea y con el Centro Agropecuario Provincial de Córdoba, lo que permitiría a los estudiantes adquirir experiencia y formación vinculada al territorio".

La candidata de Por Andalucía ha enlazado esto con el hecho de que "el PP no crea nueva oferta pública en FP", a la vez que "está recortando líneas en la pública para favorecer a la oferta privada, eliminando Formación Profesional en los centros públicos y recortando oportunidades. Este año se van a suprimir 60 líneas en la provincia de Córdoba. Esto es inadmisible y vamos a luchar para revertirlo", ha concluido.