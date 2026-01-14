Por Andalucía expone a colectivos su "reto" de dar "solución" a la sanidad andaluza con "fortalecimiento" de la pública

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), en su condición de candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo (3i), mantiene un encuentro sobre sanidad en el Parlamento andaluz. A 14 de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de la coalición Por Andalucía ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes del sector sanitario en el que su candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha trasladado su convicción de que la situación de la sanidad andaluza "tiene solución", que pasa por un "fortalecimiento" del sector público, que es el "reto" que quiere afrontar su espacio político.

Así lo ha manifestado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en una atención a medios previa a este encuentro que se ha celebrado en el Parlamento andaluz, en Sevilla, y en donde ha estado acompañado de la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto.

El candidato de Por Andalucía ha partido de la premisa de que el PP-A está impulsando en sus años de gobierno en la Junta una "destrucción, paso a paso, planificada y consciente, de la sanidad pública", un servicio cuya situación "tiene solución con una reversión y un fortalecimiento de una sanidad pública que consiga que el 23% de la población andaluza que se ha tenido que acoger a seguros privados por el deterioro de la pública no lo tenga que hacer", y "abandone esos seguros privados porque habrá una sanidad pública reforzada que garantice y que recupere la confianza que ha tenido siempre la sociedad sobre ella".

"Ese es nuestro reto y nuestro programa electoral", según ha sentenciado el candidato de Por Andalucía a la Junta, que se ha comprometido a ejecutar una política así en "un Gobierno de cambio" del que pudiera participar su coalición y "con una consejera de Salud" que podría ser Inma Nieto, según ha deslizado.

Maíllo ha agregado que la sociedad andaluza puede optar entre "un carril de deterioro de servicios públicos" y por "seguir pagando doblemente" por la sanidad, o por "un carril de reforzamiento, de recuperación de recursos, de potenciación y aprovechamiento de infraestructuras y capacidades de la sanidad pública, que haga que los andaluces no tengan que pagar doble por una sanidad porque recuperen la confianza en su sistema público".

El dirigente de IU ha situado a Por Andalucía "en el campo de la esperanza, de las soluciones", de apostar por que la ciudadanía recupere "el orgullo por una sanidad pública que recupere la confianza de la sociedad sobre ella", y ha defendido la importancia de una jornada como la de este miércoles para "escuchar a quienes han trabajado en esta lucha por la sanidad, a quienes han defendido con medidas concretas la reversión de este deterioro" de la sanidad pública.

El candidato ha incidido en remarcar que el "reto" de Por Andalucía "va a ser movilizar, conseguir que esa mayoría que es consciente del deterioro de sanidad se convierta en una mayoría de esperanza a través de votos que ayuden al cambio político en Andalucía en junio", aludiendo al mes en el que se podrían celebrar las próximas elecciones autonómicas.

Maíllo ha concluido manifestando que "hace seis meses nadie pensaba" que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "iba a perder siquiera la mayoría absoluta" en las próximas elecciones, y hoy, en cambio, "Moreno Bonilla y el Partido Popular han perdido ya la mayoría absoluta", y "de aquí a junio vamos a conseguir que pierdan el Gobierno de Andalucía", según ha augurado el líder de IU para finalizar.

ALTERNATIVA DE POR ANDALUCÍA

Por su parte, Inma Nieto ha destacado que el encuentro de este miércoles es con representantes de "esos espacios en los que está organizada la sociedad civil y que, durante estos años, están haciendo una labor encomiable de crítica de todo lo que no está funcionando en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), del destrozo, del progresivo deterioro al que le someten las políticas" del Gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

Ha subrayado la intención de Por Andalucía de mantener un "diálogo abierto con esas organizaciones para ir fijando todas las propuestas" de la coalición que lleven a descartar la idea de que lo que ocurre en la sanidad andaluza "no se puede arreglar".

Frente a ello, ha reivindicado la "alternativa de la propuesta política" que abanderará Por Andalucía "cuando llegue el momento y la campaña electoral" en la comunidad autónoma, y ha remarcado que, hasta que se celebren dichos comicios, su grupo parlamentario va a "seguir fiscalizando la labor del Gobierno" del PP-A y "poniendo iniciativas encima de la mesa".

Al hilo, Inma Nieto se ha referido a la situación de los programas de cribado de cáncer de la sanidad andaluza, y tras la "propuesta supuestamente estrella" del Gobierno de Moreno de acometer en un "acto único" las pruebas que tengan que hacerse "aquellas mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer después de la primera mamografía", ha subrayado que eso ya estaba contemplado "en el protocolo que desde hace años está vigente en Andalucía para el tratamiento de las mujeres una vez que entran a participar en el programa de la detección precoz del cáncer de mama".

Por eso, según ha agregado, desde Por Andalucía quieren "saber en qué hospitales andaluces se estaba cometiendo la negligencia de no aplicarlo" y "no se estaba cumpliendo" ese protocolo, porque lo que ha anunciado el Gobierno andaluz que iba a poner en marcha "no es más que empezar a cumplir algo que debiera haberse mantenido vigente y realizándose con total normalidad en todos los hospitales del sistema público", ha subrayado Inma Nieto para finalizar.