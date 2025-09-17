Por Andalucía hará enmienda a la totalidad a la Ley de Vivienda y critica a Moreno por hacer de "perro del hortelano"

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha anunciado este miércoles que presentarán una enmienda a la totalidad a la Ley de Vivienda de Andalucía, que aprobó hace una semana el Consejo de Gobierno, por considerar que "no hay por dónde cogerla", así como que "no da respuesta al catálogo de problemas" en este ámbito, donde ha considerado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se comporta como "el perro del hortelano", asociado a la leyenda de que 'ni come ni deja comer'.

Nieto ha anunciado en rueda de prensa en el Parlamento, además de ese rechazo a la tramitación de la norma, que la vivienda será uno de los temas por los cuales preguntará la próxima semana en el Pleno de la Cámara autonómica al Gobierno andaluz, además de la dirigida a Moreno.

Iniciativa parlamentaria que se enmarca en el anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo en Málaga en el acto que protagonizó con la vicepresidenta y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, acerca de las 16.740 viviendas que en Andalucía se retirarían del registro de viviendas de uso turístico.

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha sustentado esa crítica a Moreno de jugar a ser "el perro del hortelano" en el hecho de que el presidente andaluz, por un lado, "apela a las consecuencias negativas de la ley estatal", al que recrimina de forma genérica su intervencionismo, y de igual forma "cuando el Gobierno entra a poner orden se acuerda de que la competencia es suya".

Nieto ha considerado que se trata de un escenario que "no es mínimamente presentable encontrar viviendas en fraude de ley por miles", por cuanto la inclusión de viviendas como turísticas en los registros oficiales supone "una competencia desleal" frente a las que sí pueden presentar esa etiqueta.

Por esa renuncia a ejercer competencias en la inspección de viviendas presentadas como uso turístico ha considerado Nieto que "Moreno Bonilla está alentando la economía en negro y la competencia desleal", por cuanto ha alertado de que "se ofertan esos pisos fraudulentos", mientras que ha recriminado un escenario en Andalucía propiciado por el Gobierno del Partido Popular donde "con una declaración responsable se puede hacer a día de hoy de todo".

En relación con la actividad del Pleno que celebre la Asamblea legislativa autonómica la semana que viene, los día 24 y 25, la portavoz de Por Andalucía ha señalado que "volveremos a solicitar que el minuto de silencio se haga dentro del salón de Plenos" acerca de "la barbarie que sufre el pueblo palestino", para congratularse de que "por fin lo ha calificado como tal por Naciones Unidas", en referencia a la denominación de genocidio para el bombardeo sistemático y consecuente exilio a que Israel somete a los palestinos.

Nieto ha considerado que la semana pasada el minuto de silencio que se hizo en el Pleno "quedó descafeinado ante la imposibilidad del PP de hablar de las cosas", aun cuando el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, anunció que el minuto de silencio que se hizo era en nombre de dos víctimas de violencia de género, el fallecimiento de quien fuera presidente de la institución, José Antonio Marín Rite, así como invocó como motivación que "Andalucía no es indiferente ante tantísimo sufrimiento, horror y barbarie que se está viviendo en Gaza, Israel y en el resto de países".