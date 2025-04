Por Andalucía lamenta el "concurso de testosterona" por las ayudas al transporte y acusa a Moreno de incumplir acuerdos

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado este jueves el "concurso de testosterona" entre el ministro Óscar Puente y el presidente andaluz, Juanma Moreno, a cuenta de las bonificaciones al transporte público para menores de 14 años y ha acusado al presidente Moreno de estar "acostumbrándose a incumplir acuerdos con total desfachatez".

En su turno de preguntas en la sesión de control al Gobierno andaluz, Nieto ha reprochado a Moreno que utilice la "estrategia del diálogo para las fotos", porque, a su juicio, las protestas que se suceden en ámbitos como la sanidad y la dependencia, evidencian que "ha fallado" a los colectivos con los que firmó acuerdos. En relación con la trifulca entre Puente y Moreno a cuenta de quién paga las ayudas al transporte para menores de 14 años, la portavoz de Por Andalucía la ha calificado de "sobreactuación" propia de la "espectacularización que usted le ha metido a este tema, como ya le ha metido a otros tantos", aunque en esta ocasión, ha apuntado Nieto, "ha sido más aguda porque ha tocado nervio".

"Pone en evidencia algo que ya había sucedido más veces y que ya le habíamos afeado. Ustedes se arrogan avances que no pagan con recursos de la Junta de Andalucía y esos recursos para la gratuidad del transporte efectivamente deben venir. Por el cauce oficial, deben arreglar el lío, pero esto ha puesto en evidencia dos cosas: que usted se pone muy nervioso cuando ve que hay una amenaza cierta de que todo el mundo se pueda enterar de quién ha pagado esto y otras tantas cosas que ustedes se apuntan y ha quedado en evidencia que hay dinero, que es otra cosa que usted niega constantemente".

En este punto, Inmaculada Nieto ha exigido a Moreno que "no quite de encima de la mesa" ese dinero que estaría dispuesto a poner para bonificar el transporte juvenil para "echar un euro" a problemas que "están abiertos y tienen enfadada a la gente porque ha incumplido el compromiso que tenía con ella". Por último, ha reclamado al presidente andaluz que "deje de manosear la dignidad del pueblo andaluz", en alusión a la contestación de Moreno a Puente, acusándole de "pisotear la dignidad de Andalucía" con su amenaza de retirarle los fondos para el transporte si no rectifica y explica que el dinero procede del Estado.

El presidente Moreno ha afeado a Nieto que "no puede evitar ejercer de delegada del Gobierno de Sánchez". "Lo que me quedaba por ver es defender al ministro Puente", ha ironizado, del que ha dicho que "si lo que quiere es pisotear la dignidad de los andaluces para quedar él por encima, eso no lo vamos a tolerar". "El dinero no nos sobra para nada, pero si tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, como tantos otros esfuerzos extraordinarios, para cubrir lo que no hace el Estado y para mantener la dignidad de este pueblo, cuente con que lo vamos a hacer porque a nosotros no nos pisotea nadie por muy ministro que se sea".

El presidente del Ejecutivo andaluz ha remarcado que "cumple los acuerdos" frente al "montón de compromisos con Andalucía incumplidos" por parte del Gobierno de Sánchez, "empezando por la propia Ley de Presupuesto, que ni siquiera se presenta, algo que resulta vergonzoso porque es una obligación constitucional".