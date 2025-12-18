Por Andalucía lamenta un Presupuesto 2026 que "trae mucho carbón": "Puede ser el año que acabe con el personaje Moreno"

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado este jueves, tras la aprobación por el Pleno del Parlamento del Presupuesto de la Comunidad para 2026, que "lamentablemente, lo que le traen al pueblo andaluz es mucho carbón" al argumentar en este sentido que "ninguna de las preocupaciones que nuestra gente dice que están entre las primeras, encuentran una solución con las cuentas que ha aprobado el Partido Popular con su rodillo".

En declaraciones a los medios de comunicación a la conclusión del debate final de las cuentas de 2026, Nieto ha hecho otra lectura además de la estrictamente presupuestaria para señalar el horizonte electoral que tiene por delante Andalucía el próximo año con las elecciones autonómicas previstas para el primer semestre del año.

Ha indicado que la situación de partida, tras "la movilización social ante las fallas de la política del PP", es la de un 2025 que está concluyendo como "el año que ha arrasado con el personaje inventado por el Partido Popular" y ha concluido que "ya no existe Juanma Moreno".

"2026 puede ser el año que acabe también con el señor Bonilla y con las políticas de la derecha que tanto dolor social le están provocando al pueblo andaluz", ha proclamado en este sentido la también representante de Izquierda Unida.

Ha invitado a que "esa gente que ahora está preocupada, indignada, la llamamos a no resignarse", y con ello "a exigir la defensa de unos derechos y de una agenda social".

"No se pueden seguir destrozando los servicios públicos ni dilapidando recursos que al final acaban con el futuro de nuestra juventud y con las expectativas de prosperidad de una tierra", ha demandado en este sentido la portavoz de Por Andalucía.

Ha expresado su deseo de que 2026 "traiga esa nueva correlación de fuerzas" con el propósito de que "saque al señor Bonilla de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta)", de manera que "el pueblo andaluz reaccione en la urna y le dé una lesión democrática".

Ha recriminado al presidente andaluz que "se ha llevado por la soberbia de la mayoría absoluta" y por ello "está destrozando lo que con tanto esfuerzo el pueblo andaluz a trav de su autogobierno y sus instituciones ha puesto en pie".

"No merece Andalucía a un presidente de la Junta que no dé la cara, que esconda los datos del sufrimiento de las mujeres con cáncer o que no se dé por aludido cuando la corrupción pasa por la fila de la casa que él preside al frente del PP andaluz", ha remachado Inma Nieto su argumentación en este sentido.

"NO HABRÁ MEJORAS EN SANIDAD"

Se ha lamentado de "un rodillo del PP" a la hora de debatir y aprobar el Presupuesto en el Parlamento, por cuanto, a su juicio, ha impedido "ponga los muchos dineros que tiene a su disposición para mejorar las condiciones de vida".

Nieto ha advertido de que con las cuentas para 2026 "no habrá mejoras para la sanidad pública en Andalucía", entre las cuales ha incluido aspectos como las pruebas diagnósticas o "los tiempos que espera nuestra gente para que le vea un médico, le diagnostiquen o le operen".

Ha señalado las carencias también en educación, donde tras un nuevo Presupuesto para el ejercicio, "no habrá mejoras en los colegios, en los institutos andaluces de la educación pública", así como en otro ámbitos como la dependencia ha augurado que "nuestra gente mayor no va a estar atendida con dignidad por una aplicación rápida de la Ley de Dependencia".

Nieto ha hecho extensivo su diagnóstico en vivienda, donde se ha lamentado de que "no va a ser más asequible" y ha criticado que no haya "los recursos suficientes para sacar de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad a millones de andaluces".