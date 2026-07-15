Andalucía lidera la mortalidad laboral en España hasta mayo con un 14% más que el año anterior

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SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 57 trabajadores han fallecido en accidente laboral hasta el mes de mayo en la comunidad andaluza, lo que supone 7 más que en el mismo periodo del año anterior (50) y lo que sitúa a la comunidad a la cabeza en siniestralidad laboral del conjunto del país, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social consultados por Europa Press.

Además, del total de accidentes laborales mortales registrados en el pasado año, 47 de ellos ocurrieron en jornada, mientras que diez se han producido en el camino de ida o vuelta al trabajo, conocido como 'in itinere'. En comparación con el año 2025, en este mismo periodo se registró un total de 37 fallecidos durante la jornada laboral y 13 'in itinere'.

En el desglose de los datos proporcionados por el Ministerio, Andalucía ha contabilizado un total de 41.802 accidentes laborales hasta mayo de este año, concretamente, 35.445 sucedieron durante la jornada de trabajo, mientras que 6.357 de esos incidentes ocurrieron 'in itinere'.

Asimismo, según el nivel de gravedad de estos incidentes ocurridos en la región andaluza, un total de 41.363 han sido leves --35.103 en jornada y 6.260 'in itinere'--, mientras que 382 han sido considerados como graves --295 durante la jornada laboral y 87 'in itinere'--.

Por otro lado, a nivel provincial, todas las provincias andaluzas menos Jaén han registrado accidentes laborales con resultado de muerte durante el pasado año, siendo Sevilla donde se ha contabilizado el mayor número de siniestros, con un total de 15 fallecidos --13 en jornada y dos 'in itinere'--. A Sevilla le sigue Málaga, con doce --diez en jornada y dos 'in itinere'--; Almería, con once --nueve en jornada y dos 'in itinere'--; Cádiz, con siete; Córdoba, con seis --tres en jornada y tres 'in itinere'--; Huelva, con cuatro --tres en jornada y uno 'in itinere'-- y finalmente Granada, con dos fallecidos.

Atendiendo a la naturaleza de los trabajadores, de los 41.802 accidentes laborales ocurridos hasta mayo, 39.835 ocurrieron a trabajadores asalariados mientras que el restante, 1.967, a trabajadores por cuenta propia.

En cuanto a los asalariados, 33.629 fueron accidentes en jornada, de los cuales 33.339 fueron leves y 246 graves; mientras que 6.206 fueron 'in itinere', de los cuales 6.112 fueron leves y 85 'in itinere'.

Los trabajadores por cuenta propia sufrieron 1.816 accidentes laborales en jornada, de los que 1.764 fueron leves y 49 graves; mientras que los accidentes 'in itinere' ascendieron a 151, de los cuales 148 fueron leves y dos graves.

En cuanto a la mortalidad, fallecieron 44 asalariados en jornada, nueve 'in itinere', mientras que la mortalidad de los trabajadores por cuenta propia ascendió a tres fallecidos en jornada y uno 'in itinere'.

UGT LAMENTA EL AUMENTO DE SINIESTRALIDAD LABORAL

Por su parte, el sindicato UGT en Andalucía ha señalado que cada tres días fallece una persona trabajadora en Andalucía y que cada cinco minutos se produce un accidente laboral, unas cifras que "reflejan la gravedad de un problema estructural que exige una respuesta inmediata por parte de todas las administraciones y de las empresas".

UGT Andalucía ha advertido además de que la comunidad continúa siendo la que registra el mayor número de accidentes de trabajo y la mayor mortalidad laboral de España, concentrando el 19,45% del total de fallecimientos por accidente laboral del país.

El informe expuesto por el sindicato pone de manifiesto que los 47 fallecimientos registrados durante la jornada laboral representan un incremento del 27% respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, los sectores de Servicios, con 26 fallecidos, y especialmente la Construcción, con 17 víctimas mortales hasta mayo, concentran la mayor parte de la mortalidad laboral.

Otro de los aspectos que preocupa especialmente al sindicato es el elevado peso que siguen teniendo las patologías no traumáticas. Los infartos, derrames cerebrales y otras patologías constituyen la principal causa de muerte en accidente laboral durante la jornada de trabajo, con 16 fallecimientos, seguidos de las lesiones múltiples.

UGT Andalucía ha alertdo igualmente de la infradeclaración de las enfermedades profesionales. Aunque Andalucía concentra el 16% de las personas asalariadas del país, únicamente comunica el 6,71% de los partes de enfermedades profesionales registrados en España, una situación "especialmente llamativa en patologías como el cáncer de origen laboral, del que únicamente se notificaron dos casos hasta mayo".

Para el sindicato, detrás de estas cifras existe un problema de incumplimiento de la normativa preventiva. Los datos oficiales muestran que, durante 2024, el 42,1% de los accidentes mortales y el 46,65% de los accidentes graves se produjeron en empresas que no habían realizado la obligatoria evaluación de riesgos laborales, una circunstancia que evidencia graves deficiencias en la prevención.

Ante esta situación, UGT Andalucía reclama reforzar la Inspección de Trabajo y la Fiscalía especializada en Salud Laboral, mejorar los mecanismos de control sobre el cumplimiento de la legislación preventiva y acelerar la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incorpora nuevos riesgos derivados del cambio climático, los riesgos psicosociales, la salud mental y la perspectiva de género.

Asimismo, el sindicato ha vuelto a reivindicar la creación de la figura del Delegado Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, una herramienta que considera fundamental para mejorar la prevención en las pequeñas y medianas empresas andaluzas, que representan más del 90% del tejido empresarial y, en la mayoría de los casos, carecen de representación sindical.