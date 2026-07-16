Andalucía lideró en 2025 las intervenciones por vulneración de la Propiedad Intelectual, con 37 actuaciones

Imagen de archivo de dos agentes con articulos falsificados incautados. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía fue la comunidad autónoma donde más intervenciones de artículos que vulneraban la Ley de Propiedad Intelectual se produjeron durante el pasado año, con un total de 37 actuaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según los datos publicados este jueves por el Ministerio del Interior. En toda España, el número de artículos requisados ascendió a 47.077, que alcanzaban una valoración de 1,8 millones de euros.

Estos datos están recogidos en la estadística correspondiente a 2025 sobre la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, publicada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y recogidos en el Portal Estadístico de Criminalidad, en su apartado Datos/Propiedad Intelectual.

Durante el pasado año se investigaron 167 posibles infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual que desembocaron en la detención e investigación de 81 personas y en el esclarecimiento del 58,1% de los casos. La mayor parte de las incautaciones policiales se llevaron a cabo en naves, fábricas y almacenes (80,7%).

Tras Andalucía se situaron Cataluña (26), Comunidad Valenciana (22) y Comunidad de Madrid (17), mientras que Aragón es donde se intervino el mayor número de objetos (38.043), seguida de la Comunidad de Madrid (2.807) y la Comunitat Valenciana (2.685).

Los datos recogen el total de las intervenciones policiales realizadas por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Esquadra, así como por los cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

Además, el Ministerio de Cultura ha colaborado en el bloqueo de 111 dominios infractores de la Ley de Propiedad Intelectual, desplegados en 1.880 subdominios, desde la firma, el 8 de abril de 2021, del Protocolo para el refuerzo de los derechos de propiedad intelectual en Internet entre la Coalición de creadores e industrias culturales y los titulares y prestadores de servicios de acceso a Internet.

Durante 2025, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura bloqueó 110 páginas web infractoras, a través del procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet, tras las denuncias presentadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual cuyos contenidos estaban siendo explotados sin autorización.

La vulneración de derechos de propiedad intelectual, tanto en el ámbito físico como a través de Internet, puede constituir un delito ante el que cabe la interposición de la correspondiente demanda con el fin de indemnizar el daño causado y, en los supuestos más graves, un delito de naturaleza penal recogido en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal.