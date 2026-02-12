Andalucía lleva al Foro Internacional de Economía Rural su 'booking rural' para encontrar el 'pueblo de tu vida'

Andalucía lleva al Foro Internacional de Economía Rural su 'booking' para encontrar el 'pueblo de tu vida'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha dado a conocer su 'booking rural' para encontrar 'el pueblo de tu vida' en el Foro Internacional de Economía Rural (Fider 2026) que durante dos días reúne en Sevilla a responsables de instituciones y empresas, investigadores y profesionales --de España y otros países-- para analizar los retos y oportunidades del entorno rural en la economía del siglo XXI.

Según ha detallado la Junta en una nota, el Gobierno andaluz cuenta desde septiembre con el portal www.vivemasandalucia.es que, a modo de buscador, recoge información sobre los servicios y oportunidades que ofrecen 480 municipios marcados como "prioritarios en la primera Estrategia frente al desafío demográfico de Andalucía".

Entre este jueves y el viernes, los participantes en Fider 2026 abordarán temas clave para el mundo rural como la gestión de recursos, la digitalización, la energía o la innovación en el sector agroalimentario. También la lucha contra la despoblación, que "en Andalucía no es un problema generalizado como en otras comunidades", pero según las previsiones su crecimiento demográfico podría estancarse en 2040 y perder 800.000 habitantes hacia 2070.

Además, existe un desequilibrio en el reparto territorial de la población andaluza ya que el 51% se concentra en 30 capitales y grandes ciudades, apenas el 4% del territorio, mientras que casi la mitad de los municipios, sobre todo en comarcas de interior y sierra, "llevan décadas perdiendo vecinos a un ritmo lento pero constante".

Para corregir esta tendencia, la Consejería ha diseñado la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico, con medidas transversales que competen a la Junta.

En concreto, en esta Estrategia se han identificado 480 municipios de acción "preferente" ya que, según varios indicadores, presentan un riesgo alto, medio o bajo de despoblación pese a que cuentan con "buenos equipamientos y servicios públicos, vivienda a precio asequible y gran calidad de vida".

Para dar a conocer las oportunidades que ofrecen estos municipios se puso en marcha el portal web y la campaña de difusión 'El pueblo de tu vida', que los participantes en Fider 2026 han podido conocer gracias a un stand instalado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla que acoge este foro.

En este sentido, la secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos, ha explicado que tanto el portal como la campaña buscan "desmontar la imagen tradicionalmente negativa de los pueblos y difundir la calidad de vida de la Andalucía rural y las oportunidades que hay en ella para personas interesadas en cambiar la ciudad por un entorno más natural y que actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, pueden teletrabajar y hacer negocios online".

Por otro lado, Ceballos ha subrayado que el objetivo del portal es "poner en contacto la oferta que ofrece la Andalucía rural con la demanda de muchas personas de dentro y fuera de España que están interesadas en mejorar su calidad de vida" y así captar nuevos vecinos que permitan alcanzar la meta que el Gobierno andaluz se ha marcado en la Estrategia: alcanzar los diez millones de habitantes en 2050, con un reparto más equilibrado en el territorio.

Por último, la secretaria ha defendido que "queremos seguir siendo la comunidad más poblada y acercarnos al PIB per cápita de la media de las comunidades, ya que el crecimiento demográfico conlleva desarrollo socioeconómico y es clave para construir una Andalucía líder".