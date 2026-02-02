Por Andalucía llevará al Parlamento andaluz la FP Dual y las "trabas que expulsan al alumnado de la educación pública"

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (cuarta por la izda.), en su encuentro con CCOO. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha mantenido una reunión con la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, en la que también han participado dirigentes de IU a nivel provincial y responsables del Sindicato de Enseñanza de CCOO Córdoba, para analizar la situación de la Formación Profesional en Andalucía y, en especial, el modelo de FP Dual impulsado por el Gobierno andaluz del PP, donde ha señalado que Por Andalucía llevará al Parlamento andaluz "la situación de la FP Dual y las trabas que expulsan al alumnado de la educación pública".

Según ha indicado Por Andalucía en una nota, durante el encuentro, Nieto ha criticado que "la actual configuración de la FP Dual está poniendo trabas injustificadas a miles de alumnos, especialmente en la modalidad a distancia, obligándoles a buscar por su cuenta las prácticas en empresas, algo que en muchos casos es inviable".

La portavoz ha subrayado que estas prácticas "se solicitan más tarde que en la FP presencial y deben realizarse durante el propio ciclo, lo que dificulta enormemente que puedan compaginar los estudios con un empleo o con responsabilidades familiares".

Así las cosas, Nieto ha anunciado que Por Andalucía llevará esta situación al Parlamento andaluz y ha criticado que "el objetivo real del PP es empujar al alumnado hacia la enseñanza privada, donde sí se permite hacer primero la parte teórica y después las prácticas".

En este sentido, ha advertido de que "mientras se cierran aulas públicas, se eliminan especialidades y se niegan ciclos formativos a centros públicos, esos mismos ciclos se conceden a la privada", una política que, a su juicio, "forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno andaluz para cercenar derechos fundamentales como la educación, la sanidad o la dependencia".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, José Enrique Guerra, ha considerado que "la política de recortes que sufre el sistema público cordobés (y andaluz) forma parte de una hoja de ruta por parte del Gobierno andaluz para desmantelar la escuela pública. Solo así se explican hechos que parecen aislados, pero que expuestos todos juntos adquieren un significado global".

"Estamos hablando del cierre de centros públicos, de la asfixia de la Formación Profesional o de la falta de atención al alumnado con necesidades educativas especiales", ha dicho Guerra, quien ha expuesto que "en la provincia de Córdoba hay unas 30 unidades (aulas) con la ratio excedida al mismo tiempo que se han eliminado unas 50 unidades este curso".

"PRIVATIZACIÓN SALVAJE"

"La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se vanagloria de las bondades de las escuelas infantiles de 0 a 3 años o de la amplia oferta de ciclos de FP, pero la realidad es bien distinta, pues es precisamente en estas etapas en las que el Gobierno andaluz (o ayuntamiento correspondiente) está poniendo en marcha una privatización salvaje, especialmente en la FP, donde la escasez de oferta pública o el cierre de ciclos formativos está dejando fuera de estas enseñanzas al alumnado que no lo puede pagar", ha alertado.

En este sentido, ha asegurado que, "mientras tanto, asistimos a la proliferación de centros privados que dan respuesta a la demanda que la Consejería no atiende y que vulnera el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para toda la ciudadanía andaluza".

Al respecto de la Formación Profesional, el responsable sindical afirma que "es inadmisible que un curso más el profesorado empiece el curso sin normativa o pautas claras sobre la implantación y funcionamiento del segundo curso de la FP dual, aunque no nos cabe duda de que al igual que el curso pasado, este saldrá adelante gracias al esfuerzo, pero también a la sobrecarga, del profesorado que lo imparte".

"ABANDONO DE LA FP PÚBLICA CORDOBESA"

Además, CCOO ha condenado "la situación de abandono que está sufriendo la FP pública cordobesa. Nos referimos a las continuas decisiones tomadas por la administración en Córdoba en beneficio del sistema privado y concertado, como por ejemplo, la oportunidad perdida por esta Delegación Territorial con el edificio de la antigua Escuela de Agrónomos para dotar a la provincia de Córdoba de un Centro Integral de Formación Profesional público desde cero y así atender a las necesidades educativas y laborales de Córdoba", como "las necesidades requeridas por la Base Logística del Ejército de Tierra que ya ha explicitado que necesitará personal con alto nivel de cualificación en todas las áreas tecnológicas que podamos pensar".

Sin embargo, ha lamentado, "se ha cedido para la creación de otra entidad privada. En su lugar, se quiere convertir el IES Galileo Galilei en esa figura de Centro Integral de FP a cambio de perder las unidades de ESO y Bachillerato y no aumentar la oferta educativa de FP. Otra vez, un recorte de unidades públicas", todo ello sin hablar "del desmantelamiento de la FP a Distancia pública para la promoción de la FP privada".