Andalucía mantiene abiertos todos los centros escolares y las aulas afectadas por Covid bajan en 74 hasta 25

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía mantiene abiertos todos los centros educativos, bien sea de la escuela pública, concertada o privada, cuatro semanas después de retomar el curso tras las vacaciones navideñas pese a la situación por el Covid-19 y presenta 25 aulas cerradas, lo que supone 74 menos que hace una semana.

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, las 25 aulas afectadas por Covid son el 0,03% de las 78.687 existentes, toda vez que el 99,7% del total de centros educativos están libres de coronavirus.

Así, la provincia que presenta el mayor número de clases afectadas es Sevilla, con diez aulas clausuradas de un total de 18.591 (0,05%), mientras que Málaga tiene seis, el 0,04% de las 14.427 clases existentes. Cádiz, Córdoba y Granada mantienen tres aulas cerradas, que supone el 0,02% de 11.145 clases, el 0,04% de 7.426 y el 0,03% de las 8.841 existentes, respectivamente. Almería, Huelva y Jaén no presentan ningún aula cerrada por Covid en sus centros escolares.

A fecha 8 de febrero, tras 160 días del inicio del curso escolar, se han registrado 72 reaperturas de aulas. Así, Almería suma ocho, Córdoba once, Granada dos, Huelva 24, Málaga once y Sevilla 16. Cádiz y Jaén no presentan registran ninguna apertura.