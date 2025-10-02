Andalucía se moviliza en apoyo a la Flotilla de la Libertad y reclama "el fin del genocidio" en Palestina

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de la comunidad andaluza han convocado diversas manifestaciones este jueves para alzar la voz en apoyo a la Flotilla de la Libertad, cuyos miembros fueron detenidos el pasado lunes por las fuerzas israelíes, así como para exigir "a los estados miembros de la ONU que actúen de manera inmediata para poner fin al genocidio contra el pueblo palestino".

El portavoz de Global Movement To Gaza Andalucía, Roberto Perandrés, ha declarado a Europa Press que las manifestaciones se han desarrollado "de forma totalmente pacífica", movilizando a personas "desde Huelva hasta Almería" en defensa de los derechos del pueblo palestino, y destacando la gran acogida por parte de la ciudadanía que "ha superado lo que esperábamos".

En el caso de Granada capital, ha estimado que entre 4.000 y 5.000 personas han participado en la marcha, ondeando banderas y portando carteles con mensajes como "¡Palestina libre!" y reclamando la liberación de los activistas detenidos de la Flotilla. El recorrido, de aproximadamente 500 metros, ha concluido con el despliegue de una bandera palestina de diez metros de longitud.

El motivo de estas movilizaciones ha sido la negativa del Estado de Israel a acatar la orden emitida el 18 de septiembre de 2024 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se le instaba a poner fin a la ocupación de los territorios palestinos y a cumplir las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia en relación con el caso de genocidio, en un plazo máximo de doce meses.