Por Andalucía pedirá esta semana en el Parlamento que los colegios públicos aborden con jornadas el "genocidio" en Gaza

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía tiene previsto defender el proximo jueves, 2 de octubre, una proposición no de ley (PNL) en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Cámara autonómica para que los centros educativos andaluces "sostenidos con fondos públicos" dediquen "jornadas de sensibilización y reflexión" a "la condena del genocidio en Gaza, poniendo el acento en la defensa de los derechos humanos, en la protección de la infancia, educación para la paz y la solidaridad internacional".

Así se recoge en el texto de esta iniciativa, consultada por Europa Press, que parte de la premisa de que "la educación pública andaluza no puede permanecer muda ni neutral ante un genocidio", ante un "exterminio" como el que "vive la población civil de Gaza, con cerca de 20.000 menores asesinados y tantos otros heridos o desplazados".

De esta manera, con esta PNL, el grupo Por Andalucía quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "realizar durante todo el curso escolar, dentro de la programación educativa de los colegios e institutos sostenidos con fondos públicos" de la comunidad autónoma, y "adaptándolo a las distintas etapas educativas, jornadas de sensibilización y reflexión en los centros educativos andaluces dedicadas a la condena del genocidio en Gaza".

La coalición que integra a Podemos e IU, entre otras formaciones de izquierda, propone que dichas jornadas pongan "el acento en la defensa de los derechos humanos, en la protección de la infancia, educación para la paz y la solidaridad internacional, mediante la realización de actividades educativas y culturales, como pueden ser charlas, talleres, murales, lecturas, proyecciones audiovisuales o exposiciones, organizadas en colaboración con entidades y organizaciones que actúan contra el genocidio en Gaza".

El objetivo de esta iniciativa sería el de "visibilizar el sufrimiento y el exterminio que está padeciendo la población palestina, especialmente de la infancia, fomentando a su vez en el alumnado el pensamiento crítico, la empatía y la cultura de paz", según abunda la proposición no de ley, que finalmente sugiere poner "especial énfasis en el Día Internacional de la Paz --21 de septiembre--, en el Día Escolar de la No Violencia y la Paz --30 de enero--, y en cualquier otro que se considere oportuno".

CRÍTICAS AL PP

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el grupo Por Andalucía critica que el PP, "en lugar de ponerse del lado de la dignidad humana, haya optado por el silencio, la censura y la complicidad activa con la narrativa que pretende tapar la barbarie", y al respecto cita en concreto al gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso, que "ha hecho de la prohibición su bandera, persiguiendo cualquier muestra de solidaridad con Palestina en centros educativos, retirando banderas, prohibiendo actos y criminalizando al profesorado y alumnado que se atreve a expresar empatía con las víctimas".

De igual modo, desde el grupo de Podemos e Izquierda Unida (IU) denuncian que, en Andalucía, se ha visto el "caso vergonzoso" del IES 'Columela' de Cádiz, donde "se obligó a retirar una bandera palestina de la fachada del centro, un símbolo de humanidad y denuncia que fue tratado como si se tratase de un delito", critican.

Al respecto, desde el grupo Por Andalucía censuran la "incoherencia" del PP, ya que, "mientras que se ha alentado con toda razón la solidaridad con el pueblo ucraniano y se ha permitido, incluso se ha fomentado, la presencia de banderas de Ucrania en edificios oficiales y centros escolares, se prohíbe cualquier referencia a Palestina".

Desde Por Andalucía defienden que "esta iniciativa no se apoya únicamente en un imperativo ético y social, sino también en un mandato legal expreso", y con ella se trata de "cumplir con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Lomloe, que obligan a que la educación fomente los valores democráticos, la igualdad y los derechos humanos".

"Lo que se prohíbe en las fachadas de centros educativos lo vamos a defender en las aulas: la educación andaluza no puede mirar hacia otro lado ante un genocidio. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a conocer la verdad y a crecer en una escuela valiente, que eduque para la paz y la solidaridad internacional", ha sentenciado la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, que suscribe esta iniciativa.