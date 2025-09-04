Andalucía pide "no bajar la guardia" y que el Gobierno coordine a CCAA ante "desastres" como los incendios este verano

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, atiende a los medios en una visita al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) en Algeciras (Cádiz). (Foto de archivo). - FRANCISCO OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha advertido este jueves de que en esta comunidad autónoma "no podemos bajar la guardia" ante el riesgo de nuevos incendios forestales, porque "nos queda un mes de septiembre complicado", al tiempo que ha señalado que el Gobierno de España debe ser "proactivo" y llevar a cabo una labor de coordinación con las comunidades autónomas ante "desastres" como los incendios que han asolado distintos puntos del país a lo largo de este verano.

Son mensajes que la consejera ha trasladado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que la titular andaluza de Medio Ambiente ha advertido del riesgo de que también en este mes de septiembre se produzcan incendios forestales en Andalucía, donde "no ha empezado a llover, la humedad no existe" y aún se esperan "temperaturas elevadas".

Por eso, la consejera ha apelado a la población para que sea "consciente de que nuestra acción individual, la de cada persona, tiene muchas veces mucho que ver con lo que pasa en los incendios forestales", teniendo en cuenta que "casi en el 90% de los incendios está la mano humana" detrás, no sólo por acciones intencionadas, sino "por imprudencias", ha puntualizado.

De igual modo, Catalina García ha defendido la estrategia que sigue el Gobierno andaluz ante incendios forestales en Andalucía, y ha subrayado que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, "lo tiene claro", y apuesta por una "actuación súper rápida" y por "atender a todos los avisos que llegan al 112", lo que "nos hace al final poder derivar los medios de una manera inmediata a la zona, al foco donde apagar" el incendio que se haya originado, según ha abundado.

Al hilo, la consejera ha valorado que en Andalucía no se ha producido un "abandono del territorio por parte de agricultores y ganaderos" al nivel del que se ha dado en "otras comunidades autónomas como pueden ser Castilla y León o Galicia", de forma que en esta región "tenemos todavía a los cuidadores del territorio, que son las personas que siempre han vivido en esos lugares, que al final siguen interviniendo en el territorio de forma agrícola o con la ganadería".

IMPORTANCIA DE FIJAR POBLACIÓN EN EL TERRITORIO RURAL

En esa línea, la consejera ha abogado por ser "capaces de cuidar a las personas que están en el territorio para que se mantengan allí", y ha aludido a la nueva Política Agrícola Común (PAC) que "ahora se está negociando a nivel europeo", y al respecto ha remarcado que "es importantísimo" para Andalucía contar con "explotaciones agrarias o agrícolas que sean rentables", para evitar que la población se tenga que "ir del territorio".

"No podemos fijar esa población si no tiene con qué vivir" en dicho territorio, ha razonado en esa línea la consejera, quien por ello ha emplazado al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al Gobierno de España en general a que "se tomen muy en serio esa negociación, porque para Andalucía será clave si volvemos a perder el montante que se perdió en la anterior" PAC, de "500 millones de euros, porque este territorio necesita ese dinero", según ha advertido para subrayar que en esta comunidad "el 50% de su territorio es forestal".

Por otro lado, sobre el papel del Gobierno central ante emergencias como los incendios forestales de este verano, la consejera ha subrayado que estos fuegos "no conocen fronteras", y ya se ha visto en los episodios del pasado mes de agosto cómo había incendios que "saltaban de unas comunidades autónomas, de unas provincias a otras".

Dicho esto, ha apuntado que le resulta "difícil creer a un Gobierno de España" como el presidido por Pedro Sánchez que llevó a cabo una "nefasta gestión" en la crisis de la pandemia de Covid-19, cuando "intentó tomar el mando" sobre las comunidades autónomas, pero "nunca lo consiguió", según ha remarcado.

La consejera ha reconocido que la gestión ante los incendios forestales es "una competencia autonómica", pero ha sostenido que "cuando existe un desastre de estas características y de este nivel" como el vivido este verano, "el Gobierno de España nunca puede esperar, sino que tiene que actuar, ser proactivo e ir por delante con los medios y ponerse a coordinar con las comunidades autónomas".

Así, Catalina García ha concluido aseverando que "tiene que haber una coordinación del Gobierno de España en emergencias de este tipo, porque las emergencias y los desastres nunca entienden de fronteras ni de gobiernos", sino que "entienden de que seamos capaces de coordinarnos", y ella cree que eso es lo que "la sociedad espera de nosotros", según ha zanjado.