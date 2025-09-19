Por Andalucía pide desde el Parlamento que colegios andaluces dediquen jornadas a la "condena del genocidio en Gaza"

Archivo - La portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica para que los centros educativos andaluces "sostenidos con fondos públicos" dediquen "jornadas educativas a la condena del genocidio en Gaza, con especial atención a la defensa de los derechos humanos, la protección de la infancia y la educación para la paz".

Según ha informado este viernes el grupo parlamentario en una nota, la iniciativa se enmarca en un contexto de "censura política impulsada por el Partido Popular tanto en Madrid como en Andalucía".

Así, desde Por Andalucía critican que, en Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), "ha convertido la persecución de cualquier muestra de solidaridad con Palestina en norma, llegando a prohibir banderas y actos en colegios e institutos".

De igual modo, desde el grupo de Podemos e Izquierda Unida (IU) denuncian que la Delegación de Educación "obligó" en el IES 'Columela' de Cádiz a "retirar una bandera palestina de la fachada del centro, tratándola como un símbolo prohibido cuando era un gesto humanitario y de denuncia frente al exterminio de miles de niños y niñas".

La portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha subrayado que "la educación pública no puede ser cómplice del silencio. Si el PP prohíbe las banderas de Palestina en nuestras escuelas, si convierte en delito la empatía y la solidaridad, entonces es más urgente que nunca que desde el Parlamento se defienda el derecho de nuestro alumnado a conocer la verdad, a pensar críticamente y a educarse en valores de paz y justicia".

De igual modo, la también representante de Podemos ha criticado la "doble vara de medir" del PP, ya que "en los últimos años se fomentaron las banderas de Ucrania en edificios oficiales, y con toda razón, pero cuando las víctimas son palestinas, se impone el veto, la censura y el silencio". "Eso no es libertad: es hipocresía política y complicidad con la barbarie", ha comentado Alejandra Durán.

La PNL presentada plantea que "durante todo el curso escolar se organicen en los centros actividades como talleres, lecturas, charlas, proyecciones o murales en colaboración con organizaciones que trabajan contra el genocidio en Gaza, poniendo especial énfasis en el Día Internacional de la Paz --21 de septiembre-- y en el Día Escolar de la No Violencia y la Paz" que se conmemora el 30 de enero.

Por Andalucía advierte de que "no se trata de una cuestión partidista, sino de cumplir con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Lomloe, que obligan a que la educación fomente los valores democráticos, la igualdad y los derechos humanos".

"Lo que se prohíbe en las fachadas de centros educativos lo vamos a defender en las aulas: la educación andaluza no puede mirar hacia otro lado ante un genocidio. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a conocer la verdad y a crecer en una escuela valiente, que eduque para la paz y la solidaridad internacional", ha concluido Alejandra Durán.