Adelante Andalucía pide que el Festival de Cine Europeo de Sevilla retire las producciones israelíes

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha pedido que el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará en la capital hispalense del 7 al 15 de noviembre, retire de su programación todas las cintas de origen israelí para unirse así "al boicot internacional al estado sionista".

La diputada en el Parlamento andaluz por Sevilla, Begoña Iza, ha señalado en una nota emitida por el partido que "cada año Israel actúa como un país invitado más como a otro tipo de eventos europeos" y ha considerado "imprescindible tomar medidas en el asunto ante el genocidio". "No se puede actuar como si no pasara nada, como si Israel no estuviese cometiendo un genocidio, Andalucía es tierra de paz y queremos actuar en consecuencia por lo que pedimos que el Festival retire las películas y documentales de origen israelí", ha apostillado.

Para la formación andaluza, esta acción formaría parte del movimiento de "boicot internacional que se está llevando a cabo como medida de presión para frenar la masacre" al igual que ha pasado, según ha incidido el partido, con la vuelta ciclista o con el reciente anuncio de no participar en Eurovisión si lo hace el Estado de Israel. "Pedimos que igual que se hizo con Rusia al llevarse a cabo medidas que tuvieron consecuencias, hay que responder a las inquietudes de la población e impedir que un festival financiado con impuestos legitime a producciones sionistas" ha concluido la portavoz.