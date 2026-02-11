Por Andalucía presenta una iniciativa en el Parlamento para "blindar derechos sociolaborales" de trabajadores del 112

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado (izq.), mantiene una reunión con representantes sindicales de los trabajadores del servicio de emergencias 112. (Foto de archivo). - PODEMOS

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del grupo Por Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta por Podemos, Juan Antonio Delgado, ha registrado en la Cámara autonómica una proposición no de ley (PNL) para "blindar los derechos sociolaborales de los trabajadores del 112 Andalucía" y "reconocer al servicio como un servicio estratégico esencial a través de la desprivatización".

Así lo ha indicado Juan Antonio Delgado, quien ha defendido que "hoy es más importante que nunca estar con los trabajadores del 112", en referencia a la celebración, este miércoles 11 de febrero, del Día del Número de Emergencias Europeo 112, según han explicado desde Podemos en una nota.

Además, Delgado ha criticado que, mientras los referidos trabajadores "reclaman ser reconocidos como personal laboral y mejorar sus condiciones sociolaborales", el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "se apropia de forma indecente del trabajo de estos servidores públicos, subiendo un vídeo de celebración a redes sociales".

El candidato de Podemos ha remarcado que el PP "exigía la desprivatización" cuando eran oposición, y al respecto ha aseverado que "ahora más que nunca es importante defender la desprivatización de los sectores estratégicos, como es el 112, porque es la única manera de garantizar unos estándares de calidad y condiciones acordes al servicio".

Además, desde Podemos han explicado que su grupo parlamentario ha presentado varias preguntas con ruego de respuestas escrita del Consejo de Gobierno con las que se pide conocer, entre otras cuestiones, "la evolución del número de empleados en los últimos ocho años, la cifra de contratos temporales en este servicio desde 2018, o los efectivos que había atendiendo las miles de llamadas recibidas la semana pasada por los incidentes meteorológicos sufridos en Andalucía".

"Queremos saber si al Gobierno de Moreno Bonilla le parece suficiente el presupuesto destinado a emergencias y cuánto se va a la adjudicación privada", ha adelantado Delgado entre las preguntas registradas, tras lo que ha aseverado que "no podemos consentir que el PP haga negocio de un servicio de primera necesidad, como se ha demostrado en estos días, con su trampa de la colaboración público-privada", y ha finalizado señalando que el "modus operandi" del PP pasa por "destinar nuestro dinero a sus amigos de la privada".