Por Andalucía presenta su spot centrado en "problemas reales" de Andalucía como la vivienda y la sanidad

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en el spot de campaña para el 17 de mayo. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La candidatura liderada por el candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha presentado su 'spot' de campaña, una pieza grabada en barrios trabajadores de Sevilla que busca hablar "de forma directa" a los andaluces sobre los "problemas reales que atraviesan su vida cotidiana", como son "la sanidad pública, los cuidados, la educación, la vivienda y la precariedad".

Tal y como ha emitido la confluencia en una nota, la candidatura ha abandonado "lenguajes grandilocuentes y adornos épicos" para situar en el centro la idea de que lo que le ocurre a la mayoría social andaluza "no es una fatalidad ni el signo de los tiempos", sino "la consecuencia de decisiones políticas concretas del Gobierno de Moreno".

En concreto, el spot parte de una mirada de clase trabajadora. Habla desde quienes sufren "en sus propias carnes el abandono y el desmantelamiento de la sanidad pública y de los cuidados"; desde quienes llevan a sus hijos a la escuela pública; desde quienes ven cómo una joven "tiene que pagarse una FP privada porque no encuentra plaza en la pública"; desde quienes no son rentistas ni herederos y han tenido que dejar su barrio de siempre "porque ya no pueden pagar el alquiler".

En este sentido, Por Andalucía ha recriminado que Moreno ha construido una "propaganda esquiva, que evita hablar de sus propias decisiones políticas y de una agenda privatizadora que está despojando al pueblo andaluz de derechos conquistados durante generaciones".

Frente a esa "resignación inducida", la candidatura plantea que Andalucía "no está condenada a perder servicios públicos, vivienda asequible o derechos sociales. Hay responsables políticos y, por tanto, hay posibilidad de cambio".

El 'spot' está dirigido por Dani Llamas y Silvia Moreno, producido por Wemake Movies, con montaje de Silvia Moreno, dirección de fotografía de Juanma Carmona, sonido directo de Francis Cortés, mezcla de sonido de Alonso Velasco, música original de Dani Llamas y Sergio Ruiz y color de Dani Llamas.

Rodado con un equipo "cien por cien andaluz" y en barrios trabajadores de Sevilla, supone también una "apuesta clara" por el talento creativo y audiovisual de la tierra. Se encuentra disponible en 'https://www.youtube.com/watch?v=O8osR8QPQGE'.

