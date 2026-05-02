Maíllo asegura que están "con las manos limpias de privatizaciones" e intervendrá el precio de la vivienda

Archivo - El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha asegurado este sábado en Por Andalucía que están "con las manos limpias de privatizaciones", al tiempo que ha indicado que van a intervenir el precio de la vivienda "como sabéis que lo hacemos cuando tenemos la fuerza suficiente".

En esta línea, en un acto que ha encabezado en la Alameda del Banco jerezana y en el que ha estado acompañado la cabeza de lista por Cádiz, Esperanza Gómez; el número dos en la provincia gaditana, Jorge Rodríguez; la portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto y la diputada en el Congreso, Esther Gil de Reboleño, ha precisado que sienten que "la mayoría de la sociedad andaluza y española" apoya la prórroga de los alquileres que fue rechazada en el Pleno del Congreso del pasado martes, 28 de abril, al tiempo que ha reiterado que la volverá a presentar al Gobierno.

Asimismo, el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU), ha sostenido que "es de justicia", puesto que "necesitamos cambiar la angustia vital de miles de trabajadores" por la "tranquilidad de vivir en un sitio que no te van a echar porque te lo suba el 40 o el 50 por ciento".

El candidato de la coalición ha trazado una comparativa entre diciembre de 1977, febrero de 1980 o julio de 2023, donde "Feijóo ya iba repartiendo ministerios". "Vamos a hacer un mayo del 26", ha apostillado, para insistir en que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "no merece seguir en el Gobierno de Andalucía privatizando los servicios públicos".

"No me creo que en Andalucía no haya una mayoría social que aspire a una Andalucía de justicia, una Andalucía de igualdad, una Andalucía que se enorgullezca de la sanidad pública, que se enorgullezca de la educación", ha detallado.

En lo relativo a la educación andaluza, Maíllo ha señalado que "tenemos el deber moral" de doblar la oferta de los ciclos formativos de FP, donde "solamente tienen oferta por la mañana y en donde basta con doble el turno para hacer ofertas pro la tarde".

Al hilo, ha concretado que "estamos viviendo una estafa horizontal", en la que "te dicen que te dan 40 euros y te quitan 4.000 de tu familia".

