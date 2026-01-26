Por Andalucía prevé un acto antes del 28F para presentar propuestas del programa electoral: "Andalucía tiene solución"

El coordinador de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo de un acto sectorial. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado este lunes que la coalición que encabecerá electoralmente presentará, antes de la celebración del Día de Andalucía el próximo 28 de febrero, algunas de las propuestas del programa que llevarán a las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán en el primer semestre de este año.

En declaraciones a los medios en la sede de IU Andalucía, Maíllo ha precisado que "lanzaremos nuestros elementos más identificativos" tras argumentar que desde su designación el 21 de noviembre como candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta su decisión ha sido celebrar encuentros sectoriales para acumular propuestas.

Ha argumentado que este conjunto de actos responden a "una convicción muy clara", que ha concretado en la idea de que "Andalucía tiene solución", por lo que ha blandido la necesidad de "elegir las políticas que solucionen los graves problemas estructurales que ha generado los ocho años ya del gobierno popular de Moreno Bonilla".

"No hay solución sin política y tampoco se puede gobernar sin conocer los problemas de las familias trabajadoras andaluzas", ha remachado su reflexión en este sentido.

"Tenemos ya muy avanzada la fase de elaboración programática", ha afirmado Maíllo en este sentido, quien ha apelado a la necesidad de tener aportaciones de las entidades sociales, ya sean sindicatos, cooperativas agrícolas, organizaciones ecologistas o asociaciones de defensa de la sanidad pública, por lo que ha apuntado en este sentido que este miércoles celebrarán una jornada de vivienda tras haberlo hecho ya sobre educación y sanidad, reuniones de las que ha remarcado que "sus importantes conclusiones serán incorporadas en el programa electoral".

"Este proceso participativo es clave para recoger propuestas, tejer alianzas y ampliar el espacio político de la coalición por Andalucía, donde no nos ponemos límites", ha asegurado.

Ha reivindicado Maíllo la identidad de Por Andalucía porque "no somos nada a la izquierda de nada", en alusión a la etiqueta ideológica que les ubica a la izquierda del PSOE, y ha considerado que "somos un proyecto político autónomo que se sitúa en una orgullosa defensa de lo común y de lo público", por lo que ha apostado por que "las políticas públicas sean garante de la equidad en Andalucía y la confianza en la vertebración territorial de Andalucía".

Ha sostenido el líder federal de IU que, "frente a esa política de actuar para unos privilegiados" que ha atribuido al gobierno que encabeza Juanma Moreno, ha abogado por "no competir por migajas ni mirarnos al ombligo" y que la aspiración de la coalición es "proteger a las familias trabajadoras de la especulación en la vivienda o del abandono institucional o del deterioro de los servicios públicos".