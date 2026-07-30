Andalucía promete "colaboración" contra incendios pero recela del pacto de Estado de Sánchez con posible "letra pequeña"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 30 de julio de 2026 en Sevilla ( - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) - La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha querido dejar claro este jueves que por parte de la Junta de Andalucía se va a ofrecer siempre "máxima colaboración y coordinación" con el conjunto de las administraciones implicadas en la lucha contra incendios forestales, si bien ha expresado sus dudas en relación al pacto de Estado contra la emergencia climática que reivindica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al entender que puede esconder "letra pequeña".

Así lo ha venido a trasladar la también vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de pacto de Estado que ofrece Pedro Sánchez frente a la "emergencia climática".

La consejera portavoz ha subrayado que desde el Gobierno andaluz "siempre" han dicho que "en la lucha contra incendios hay que ir de la mano todas las administraciones" --Gobierno de España, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, ha enumerado--, y debe haber "máxima colaboración" y "coordinación".

Dicho esto, ha apostillado que el "problema" en relación al pacto de Estado que plantea el presidente del Gobierno socialista es "quién se fía de Pedro Sánchez", porque "luego todo tiene letra pequeña", y en esa línea ha emplazado al jefe del Ejecutivo central a decir "claramente qué es ese pacto de Estado".

"Nosotros, colaboración y coordinación, siempre, en la lucha contra incendios, siempre, y en los demás temas", ha abundado la consejera portavoz de la Junta, quien ha incidido en defender que esa actitud es algo "absolutamente prioritario" en la lucha contra incendios, así como que "en cualquier emergencia" las administraciones deben "estar unidas" todas ellas. "Eso es lo que esperan los ciudadanos, lo que esperan los andaluces y eso es lo que desde el Gobierno andaluz vamos a hacer siempre", ha sentenciado.

De igual modo, Carolina España ha comenzado la rueda de prensa con un mensaje de "solidaridad" hacia las comunidades autónomas que más se han visto afectadas por incendios forestales en los últimos días, y ha recordado que la Junta de Andalucía ha llegado a desplazar medios propios para ayudar a combatir los incendios declarados en las comunidades de Madrid y Castilla y León que este pasado miércoles por la tarde-noche han regresado a Andalucía, según ha explicado.

La consejera ha incidido en defender la importancia de "arrimar el hombro, trabajar en colaboración, evitar polémicas que en nada ayudan, y mucho menos a sofocar los incendios", así como en pedir prudencia a los ciudadanos durante el verano "a la hora de moverse por el monte y los distintos espacios naturales donde el riesgo de incendio se ha incrementado como consecuencia de las altas temperaturas de este verano y también de las intensas lluvias del pasado invierno", según ha subrayado.