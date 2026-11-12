Andalucía rebaja a preemergencia el plan de inundaciones tras finalizar los avisos naranjas por lluvias

Una persona intenta protegerse del viento producido por el temporal Charles en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha rebajado este jueves a fase de preemergencia, situación operativa 0, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, tras finalizar los avisos naranjas en la comunidad autónoma.

Así lo ha comunicado el servicio de emergencias EMA 112 Andalucía a través de su perfil en la red social X, donde ha precisado que se mantienen el seguimiento y la vigilancia mientras mientras permanezca activo cualquier aviso meteorológico.

De este modo, el descenso a la situación operativa 0 se produce tras la finalización de los avisos de nivel naranja por el paso de la borrasca Charles en la comunidad, si bien Emergencias ha señalado que continuará pendiente de la evolución de la situación mientras haya avisos vigentes.