Andalucía rechaza la condonación de deuda y calcula que solo le supondría 140 millones al año: "No aceptamos migajas"

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha rechazado la condonación de deuda a las Comunidades Autónomas, debido a que esta propuesta solo supondría 140 millones de euros al año para Andalucía, "una migaja que no se puede aceptar por dignidad".

Asimismo, España ha subrayado que desde la Junta no consentirán que "se utilice a Andalucía para blanquear sus acuerdos con los independentistas con tal de que Sánchez siga un día más en el cargo". Además, ha asegurado que la condonación de la deuda es una "nueva cesión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al "independentismo".

"Andalucía no tiene un problema de deuda, no necesita que le condonen ninguna deuda y no lo ha pedido", ha señalado la portavoz del Gobierno, al tiempo que ha asegurado que "el Estado asuma 18.791 millones de la deuda de Andalucía supone, en realidad y en el mejor de los casos, 140 millones" para la comunidad andaluza al año, lo que se traduce en "los intereses de esa deuda".

En este sentido, España ha recordado que en el año 2016, cuando Montero era consejera de Hacienda de Andalucía, ella "exigió al Gobierno de España, gobernado por Mariano Rajoy, 4.000 millones al año más para Andalucía". "Desde 2016, según las cuentas de Montero, Andalucía ha recibido 36.000 millones menos de lo que sería justo y necesario", ha apostillado, para concluir que según sus cálculos, "la propuesta de Montero de 140 millones al año es una migaja" para el conjunto andaluz.

Ante la cuantía ofrecida, la consejera de Economía ha hecho hincapié en que "no consentimos que se nos trate como a pedigüeños", toda vez que ha exigido a Montero que "se deje de trampas y cumpla con su propia palabra enviando a Andalucía esos 36.000 millones que ella reclamaba, a razón de 4.000 millones al año desde 2016".

Al respecto, ha asegurado que es "falso" que la ministra de Hacienda ofrece a Andalucía 18.791 millones. "Si los ofrece, que le haga inmediatamente una transferencia a la Junta de Andalucía y los reste a los 36.000 millones que ella misma reclamaba", ha recalcado. De igual forma, España ha reclamado a Montero un Plan Especial de Inversiones en carreteras, ferrocarril y obras hidráulicas para "cumplir de una vez por todas con el Estatuto de Autonomía, al igual que cumplen con los independentistas".

En 2016, cuando el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, estaba en la oposición y en España gobernaba Mariano Rajoy, "el PP de Andalucía apoyó la petición de Montero de 4.000 millones más al año". "Moreno ha demostrado capacidad de diálogo y acuerdo con el Gobierno de España por el interés de Andalucía", ha valorado, al tiempo que ha puesto como ejemplo el Acuerdo por Doñana.

Así, la portavoz del Gobierno andaluz ha subrayado que "si ahora desde la Junta decimos que no es porque no interesa a Andalucía". "Montero de 2016 exigiría la dimisión a la ministra Montero de 2025", ha concluido.