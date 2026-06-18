Andalucía recibe más de 1,5 millones de pasajeros aéreos internacionales en mayo, un 9,6% más que el mismo mes de 2025

Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto de San Pablo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió el pasado mes de mayo un total de 1.514.540 pasajeros aéreos internacionales, lo que representó el 13,6% de los seis principales destinos en España y la sitúan como la segunda comunidad con mayor crecimiento de viajeros extranjeros en dicho mes, con un 9,6% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados hoy por Turespaña. Desde enero son ya más de 5,76 millones de pasajeros internacionales los que han recalado en Andalucía, un 9,1% más que en los cinco meses del pasado año.

En el marco nacional, la cifra de mayo asciende a 11,1 millones, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo mes del año anterior. El 86,9% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 6,5% más que en mayo de 2025. Desde América llegó el 8,6%, con un incremento del 7,6%. Un mes más, Asia, que representa el 1,9% del total de pasajeros, experimenta un retroceso, en esta ocasión del -17,1%, según el desglose de datos del Gobierno en una nota.

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, España recibió cerca de 43,5 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone 2,2 millones de llegadas adicionales. En mayo, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados. Destacó, otro mes más, la subida interanual de Polonia y Bélgica y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destacan por el incremento de llegadas China, Corea del Sur y Japón. Los países iberoamericanos registraron todos incrementos, destacando Brasil. Las llegadas de países del Golfo Pérsico e Israel retrocedieron arrastrados, como ya sucedió en abril, por el conflicto bélico en Oriente Medio

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,9% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 5,5%. Baleares fue su principal destino, con una cuota del 24,9% del total, y un avance del 4,8%, siguiéndole Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana con cuotas inferiores al 20%.

La Comunidad Valenciana y Cataluña destacaron por recibir más de 35.000 pasajeros adicionales este mes. Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros (13,6% del total) con un aumento del 4,4%, debido en gran medida al notable aumento en Baleares con más de 38.000 pasajeros adicionales. Este mercado lidera los viajes en compañías tradicionales aglutinando el 45,6% de los pasajeros de esta modalidad, registrando una subida del 7,7%.

Desde Italia llegó el 9,6% del flujo de pasajeros recibido en mayo (1.065.609), registrando un crecimiento interanual del 8,2% que benefició a muchas comunidades, destacando la Comunidad Valenciana con más de 29.000 pasajeros adicionales. Los principales receptores fueron Cataluña y la comunidad de Madrid aglutinando el 54,6% de las llegadas.

Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 2% en mayo. Madrid acaparó el 22,4% de las llegadas totales, y Cataluña el 22,3% del flujo, aumentando un 0,7% la primera y retrocediendo la segunda, un -4,1%. Destacaron los incrementos interanuales superiores al 10% de Andalucía, el País Vasco y Canarias.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,7% del total en mayo, y experimentaron un incremento del 2,4% en mayo, debido en gran medida al avance en la C. Valenciana del 11,1%. En mayo, las seis principales comunidades acapararon el 97,1% del total de llegadas, registrando todas aumentos menos Canarias. Andalucía y Comunidad Valenciana registraron notables subidas de dos dígitos.

Cataluña es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 21,0% de las llegadas, siguiéndole la Comunidad de Madrid y Baleares con cuotas del 20,7% y 19,6% respectivamente. En cuanto a aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 2,3 millones de pasajeros, un 4,7% más; y el que más aumento interanual registro es el de Sevilla, con un incremento del 17,7%.